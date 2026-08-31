Barcelona – Rayo Vallecano: los culés buscan un triplete inmaculado en Liga

El FC Barcelona ha iniciado la Liga a pleno rendimiento. El conjunto que dirige Hansi Flick, que busca su tercer campeonato consecutivo, ha firmado dos triunfos incontestables ante Elche (0-5) y Athletic Club (2-0) en las dos primeras jornadas. Ante el Rayo Vallecano, de nuevo en el Spotify Camp Nou, el Barça tratará de prolongar las buenas sensaciones del comienzo de temporada y firmar un triplete de victorias que le devuelva al liderato que ha perdido de forma momentánea.

El equipo culé cerrará ante el cuadro rayista la tercera jornada de Liga, en la que el Real Madrid ha vuelto a vencer para continuar igualando a puntos a su eterno rival. Será el último duelo del FC Barcelona antes del cierre del mercado de fichajes, que concluye a las 00:00 horas del miércoles 2 de septiembre. Con la llegada de Julián Álvarez prácticamente descartada, Flick continuará con su apuesta por Raphinha como ‘9’ y, sin avances tampoco en la incorporación de un central, con la pareja formada por Cubarsí y Gerard Martín.

Los focos volverán a estar puestos en un Lamine Yamal que no ha dejado buenas sensaciones en el inicio de temporada. El atacante saldrá con ganas de resarcirse ante el Rayo Vallecano y de sumar su primera contribución goleadora del curso. Por el momento, el Barça no ha necesitado de su estrella para imponerse con contundencia en los partidos, lo que le otorga cierto margen para recuperar su mejor versión. Tampoco a un Rodri Hernández que se estrenó ante el Athletic Club y podría sumar su primera titularidad como culé.

Al Spotify Camp Nou llega un Rayo Vallecano marcado por lo extradeportivo en este comienzo liguero. La prohibición de jugar en el Estadio de Vallecas ha concentrado los esfuerzos del club y la afición rayista. En el plano futbolístico, el finalista de la pasada Conference League ha sufrido grandes pérdidas en este mercado de fichajes. La primera fue la de su entrenador y líder, un Íñigo Pérez que ahora ocupa el banquillo del Villarreal. También han salido Pep Chavarría, Nobel Mendy e Ilias Akhomach, entre otros.

El Rayo Vallecano está a la espera de que los nuevos fichajes empiecen a funcionar en el esquema de Beñat San José. El nuevo técnico rayista ha iniciado su camino en Vallecas con una derrota a domicilio ante el Sevilla (2-1) y un empate en el debut como local, disputado en Butarque, ante el Alavés (1-1). La historia reciente apunta a que el equipo de Vallecas no será un rival fácil para el FC Barcelona. El Rayo ya sabe lo que es ganar en el Camp Nou -lo hizo en 2022 ante el Barça de Xavi- y, en sus últimas cinco visitas al feudo culé, ha sumado un triunfo, un empate, dos derrotas por la mínima y una goleada en contra (3-0).

Alineaciones probables del Barcelona – Rayo Vallecano