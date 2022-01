El Barça solventó la eliminatoria de Copa del Rey pero le costó un elevado precio. La remontada, impulsada por Ousmane Dembélé, añadió otros dos jugadores más a la amplia lista de lesionados que aparecen en estos momentos en la enfermería blaugrana. En este caso, dos futbolistas importantísimos en los planes de Xavi Hernández como Ronald Araujo en la zaga y Frenkie de Jong en el centro del campo, ambos por diversos problemas que les llevarían a perderse los próximos compromisos de los culés.

El caso que más preocupa es sin duda el de Ronald Araujo. El club ha informado este jueves que el futbolista tendrá que ser intervenido quirúrgicamente este viernes debido a una «fractura en el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha». Será el doctor Xavier Mir, bajo la supervisión de los servicios médicos culés, el que opere al central uruguayo. Sin duda es una baja sensible para Xavi Hernández, que pierde a uno de los futbolistas más empleados desde que llegó y al que destapó también como lateral tanto por derecha como por izquierda, clave también en el juego aéreo.

El otro que cae es Frenkie de Jong. El holandés saltó a Linarejos tras el descanso pero tuvo que ser sustituido a la media hora por problemas musculares, dejando su sitio a Álvaro Sanz. El holandés fue también sometido a pruebas para conocer el alcance de su lesión y sufre una elongación en el sóleo de la pierna izquierda y la evolución de la misma marcará su disponibilidad, como apunta el Barça en su comunicado médico. Pese a que está discutido por su rendimiento, el centrocampista fue indiscutible para Ronald Koeman y también lo estaba siendo para Xavi, más con las numerosas bajas en la medular.

Estas dos bajas, de jugadores titularísimos en el actual Barça, supone un nuevo revés en los planes de Xavi Hernández, que no para de acumular malas noticias en este sentido pese a la satisfacción que reconocía recientemente con el nuevo equipo médico del primer equipo. Memphis Depay, Ansu Fati, Martin Braithwaite y Sergi Roberto continúan con sus procesos de recuperación y aún no están disponibles para el técnico egarense.

No son los únicos ya que el Covid-19 irrumpió con fuerza en el vestuario culé y aún hay jugadores que están pasando el contagio. Los últimos en caer fueron Pedri y Ferran Torres, ambos jugadores que también continúan en su proceso de recuperación. Cabe destacar que el flamante fichaje del ex citizens no está aún inscrito en LaLiga debido a que no se han dado aún las bajas suficientes en la plantilla.

Otros jugadores que han dado positivo pero que podrían reaparecer ya para la jornada de este fin de semana ante el Granada son Balde, Gavi, Dest, Coutinho y Abde. Los dos primeros han tenido molestias y salen de lesión, el americano y el brasileño son dos de los jugadores que están en la rampa de salida para poder reforzar al equipo en este mercado invernal y el último rechazó su participación en la Copa África para seguir sumando minutos con el primer equipo culé.

Por último, tanto Umtiti como Lenglet sufrieron una indisposición gástrica que les impidió entrar en la convocatoria para el partido ante el Linares de Copa del Rey pero en principio deberían estar aptos para este fin de semana. Cabe destacar que Xavi no descartó ni a Memphis ni a Ansu Fati para el partido ante el Granada, por lo que podrían estar a las puertas de su regreso al verde y aliviar la enfermería culé, duramente castigada esta temporada. Pese a ello, y tras las últimas lesiones de Araujo y Frenkie, el egarense tendrá que seguir citando a futbolistas del Barça B de Sergi Barjuan.