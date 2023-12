El Barcelona contempla fichar a De Gea como sustituto de Ter Stegen

Después de conocerse que Ter Stegen pasará por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda, David De Gea y Sergio Asenjo han salido a la palestra como posibles candidatos a suplir al portero alemán. Y es que el periodo de recuperación está previsto para los próximos dos o tres meses. Cabe destacar que el ex guardameta del Manchester United lleva sin equipo desde que finalizara contrato con los diablos rojos el pasado 31 de junio.

David De Gea lleva sin equipo seis meses, pero ofertas no le han faltado. Estas propuestas han llegado desde Arabia Saudí, desde el Inter de Miami de la MLS e, incluso, en las últimas horas ha sonado para reforzar la portería del Newcastle tras la lesión de Nick Pope hasta la próxima campaña.

Y es que el portero español tenía uno de los salarios más altos de toda la Premier League antes de dejar el Manchester United. Este fue uno de los motivos por los que se vio obligado a abandonar Old Trafford al no llegar a un acuerdo con la entidad mancuniana. Por el momento, su llegada a Barcelona se antoja únicamente como una opción y no como una realidad, pero la situación del ex portero del Atlético de Madrid podría ser un futurible para suplir la baja de Ter Stegen para los próximos dos o tres meses.

Eso sí, según informa Mundo Deportivo su llegada tendría que ajustarse a los límites salariales que marca el restrictivo ‘fair play’ de la Liga. El conjunto azulgrana atraviesa una delicada situación financiera y ya bastantes dificultades ha tenido para conseguir la llegada de Vitor Roque.

Pero la confianza en Iñaki Peña es total. El segundo portero del Barcelona fue decisivo en el partido ante el Atlético de Madrid y salvó a su equipo con dos espectaculares paradas en los últimos minutos de la segunda mitad. Ahora, con la lesión de Ter Stegen, el portero de 24 años tiene consigo la oportunidad de su vida.

Opción Sergio Asenjo

Sergio Asenjo es otra de las opciones que podría valorar la dirección deportiva para sustituir a Ter Stegen. El portero español rescindió su contrato con el Valladolid en el último día de mercado, pero su estado físico es una incógnita. Por desgracia, Asenjo ha sido un futbolista muy castigado por las lesiones y donde suma hasta cuatro operaciones de rodilla en su dilatada y exitosa carrera deportiva.

Asenjo, al igual que De Gea, se encuentra sin equipo y uno de los factores diferenciales es que cuenta con una gran experiencia en la Liga. Estuvo nueve años en el Villarreal, donde desarrolló la gran parte de su carrera deportiva, tres en el Atlético de Madrid, uno en el Málaga y su último equipo y última experiencia fue en el Valladolid, donde sólo estuvo tan sólo una temporada.