Barcelona – Alavés: volver a empezar

El Barcelona vuelve a empezar en Liga este sábado (21:00 horas, Camp Nou) después de perder el Clásico contra el Real Madrid y ver cortada su racha de nueve victorias consecutivas. Los de Hansi Flick, mermados en defensa, reciben al Deportivo Alavés en un partido que llega tras una semana de descanso. El equipo blaugrana podría perder el liderato en esta jornada y empezar incluso siendo segundo en su partido.

Todo eran rosas en el Barcelona hasta que dos derrotas muy dolorosas han cortado ese camino. Ahora, en esa ruta culé hay dudas, problemas y un equipo que debe encontrarse de nuevo. Las derrotas contra PSG y Real Madrid dejaron muy tocado al cuadro blaugrana. Aunque esta semana sin partidos les ha podido servir para resetear.

Un Barcelona que llega a este partido contra el Alavés con un gran problema en defensa. Tiene a Eric García, Christensen, Espart y Koundé lesionados. Ni siquiera el lateral francés ha logrado recuperarse para este partido, y eso que ya intentó llegar al Clásico. Por lo tanto, Hansi Flick tiene solamente cuatro defensas sanos para este fin de semana: Cancelo, Cubarsí, Gerard y Balde.

Guillem Víctor y Àlex Campos, ambos del filial, han sido llamados por Hansi Flick para completar un equipo casi sin defensas. Una lesión más y el problema ya pasaría a ser bastante grave. Brian Fariñas, De Jong o Rodri también podrían ocupar alguna de estas posiciones de emergencia. El Barça saldrá con todo con la idea de volver a recuperar sensaciones a pesar de que lo que le espera antes del parón de selecciones es muy exigente: Aston Villa y Atlético de Madrid.

El Alavés sueña con la gran sorpresa

Enfrente está el Deportivo Alavés, que no conoce la victoria fuera de casa y asume el reto mayúsculo de lograr un resultado positivo del Camp Nou para salir de la dinámica negativa en la que está inmerso en las últimas jornadas. Los vitorianos se encuentran en un peligroso círculo vicioso de seis partidos sin conocer la victoria, saldados con cuatro derrotas y dos empates.

Con este bagaje, el Alavés persigue sorprender al Barça, en un duelo que siempre ha caído del lado local en toda su historia, salvo dos victorias y dos empates, el último hace justo cinco años. La cancelación de los partidos de Copa del Rey por el accidente ferroviario de Toledo ha permitido al Alavés completar una semana de trabajo y llegar a este duelo con todo el equipo disponible, salvo las bajas de larga duración de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez.

Quique Sánchez Flores deberá elegir si mantiene su once más habitual con dos carrileros como Abde Rebbach y Ángel Pérez y un centro del campo compensando con Ibáñez y Antonio Blanco, o meter más físico con Carlos Protesoni y Ander Guevara, como sucedió en San Mamés. La que parece clara es la titularidad de Lucas Boyé, que aguardará a su compañero de viaje, Mariano Díaz o Toni Martínez.

Posibles onces de Barcelona y Alavés