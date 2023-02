El Barça creó un canal para denuncias anónimas de sobornos mientras pagaba a Negreira

Pese a que el F.C. Barcelona admite y defiende que no hubo irregularidad alguna en el caso Negreira, el club ha anunciado una investigación externa sobre los pagos emitidos por el club al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Pagos que ascienden a cerca de 7 millones de euros entre 2001 y 2018, año en el que el número 2 del arbitraje español cesa en su cargo y en el que comienza a reclamar insistentemente el pago de una deuda a cambio de no destapar «irregularidades». Precisamente en medio de esos años, concretamente en 2014 y con la llegada a la presidencia blaugrana de Josep María Bartomeu, el club creó un canal de comunicación para que cualquier empleado pueda denunciar, de forma totalmente anónima, hechos relacionados con sobornos o corrupción que afecten a la sociedad.

El Barça comenzó a operar este Canal Ético en 2014 con el objetivo de «recibir y atender todo tipo de comunicaciones, consultas o denuncias relacionadas con irregularidades o incumplimientos, tanto de nuestra normativa interna, del Código Ético y de Comportamiento, como de la legislación aplicable». Su objetivo, según la junta directiva que lo puso en marcha, era «prevenir, detectar y notificar debidamente comportamientos que pueden ser ilícitos».

Asuntos, anuncian las normas del canal, como por ejemplo «el soborno y la corrupción, fraude, delitos financieros, acoso y discriminación, protección de datos personales, derechos y protección de personas, daños ambientales graves o conflictos de intereses». Este método de denuncia interno se puso a disposición del personal, jugadores, socios, proveedores, colaboradores o patrocinadores del F.C. Barcelona.

«Represalias»

El Barça ofrecía a los denunciantes «garantías de confidencialidad e indemnidad pertinentes», de forma completamente anónima y que «en ningún caso se derivarán ningún tipo de represalias».

Mientras el club ponía en marcha esta iniciativa, las cuentas blaugranas reflejaban ya 13 años de pagos al entonces vicepresidente de los árbitros españoles. De hecho, no sólo se emitieron pagos a esas facturas por un supuesto «asesoramiento verbal» en materia de arbitraje, tal y como reconoció Negreira ante la Fiscalía de Barcelona, sino que incluso se llegó a triplicar la cantidad percibida por el ahora investigado.

Alentar denuncias

El club no sólo creó ese canal para las denuncias internas de situaciones como la de los pagos a Negreira, sino que alentaba a todos sus empleados a conocerlo y a utilizarlo cada vez que tuviesen conocimiento de una de estas irregularidades.

«El FC Barcelona tiene la firme voluntad de ser un club guiado por la legalidad y por los principios éticos y valora muy positivamente y alienta a que sus miembros, personal, y otros terceros relacionados alerten y comuniquen al respecto de posibles comportamientos ilícitos».

Investigación

«El FC Barcelona es més que un Club, y esto significa ser una entidad de referencia en todos los sentidos, no sólo alcanzando la excelencia deportiva, sino actuando de forma íntegra y respetando las leyes, las normas y los principios éticos en todo momento». Ésa es la declaración de principios que esgrime el Barça para presentar a sus socios el Comité de Ética y Transparencia, un organismo autónomo del club cuya misión es investigar de oficio cualquier situación irregular que haya cometido un empleado o directivo del club.

Al frente de esta unidad se encuentra la actual vicepresidenta, Elena Fort, abogada experta en urbanismo y ex directiva de la entidad en la primera época de Laporta. Ocupó el cargo de directora de relaciones institucionales entre 2008 y 2010, dos de los ejercicios en los que el Barça pagaba al ex número dos de los árbitros. Una época en la que el actual presidente buscó rodearse de personas de su total confianza tras la dimisión en bloque de 8 de sus 17 directivos.