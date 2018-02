Un nuevo escándalo sexual salpica al deporte estadounidense, esta vez a la NBA. Un reportaje de la prestigiosa revista Sports Illustrated deja al descubierto a Terdema Ussery, ex presidente de los Dallas Mavericks, acusado de conducta impropia y “tocamientos inapropiados” a empleadas durante 18 años hasta su salida de la franquicia en 2015.

“Era una casa de animales”, “zoo”, “no me sentía segura yendo a trabajar” y “cultura corporativa plagada de misoginia y comportamiento sexual vejatorio” son algunas de las descripciones, en palabras de las propias empleadas, del ambiente laboral que se vivía en los Dallas Mavericks que recoge el extenso reportaje de Sports Illustrated.

Exclusive: Inside the corrosive workplace culture of the Dallas Mavericks (by @jon_wertheim and @jessicawluther) https://t.co/ZXyhRLQKS3 pic.twitter.com/ef24TtgtwJ

— Sports Illustrated (@SInow) February 21, 2018