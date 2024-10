Bagnaia aprieta el Mundial, Martín resiste y Márquez se va al suelo en Tailandia

Pecco Bagnaia se ha llevado el triunfo en el GP de Tailandia, con Jorge Martín segundo, y aprieta el Mundial de MotoGP. 17 puntos separan a los dos contendientes por el título, porque desde ahora vuelve a ser cosa de dos. Marc Márquez y Enea Bastianini sufrieron sendas caídas y se despiden de la lucha por el título, aunque el de Gresini logró sumar unos puntos muy valiosos para ampliar su ventaja por la tercera plaza. Junto a los dos contendientes al título subió al podio Pedro Acosta tras un final de carrera espectacular.

La lluvia se convirtió en la gran protagonista de la carrera. El agua hizo acto de presencia en el circuito de Buriram para poner todavía más emoción a la pelea por el Mundial de MotoGP. El que mejor se siente en estas condiciones es Marc Márquez, pero el que mejor salió fue Jorge Martín. El líder del Mundial se situaba primero en la salida, aunque Pecco Bagnaia no se lo puso nada fácil y ambos batallaron en los primeros giros para hacerse con esa primera posición.

Los dos tenían claro que querían estar delante de su rival y dieron todo para agarrarse a esa primera plaza. Saltaron chispas en esa batalla, pero Martín resistió y salió victorioso de esa primera pelea. El piloto español comenzó a tirar a partir de ahí y en cuestión de una vuelta ya le había metido medio segundo al italiano. Por detrás de Pecco estaba Márquez y un sorprendente Fabio Quartararo que también firmó una muy buena salida.

Tras unas vueltas estudiando la pista, Marc abrió gas y se acercó mucho al bicampeón del mundo. Pero antes de poder intentar siquiera adelantarle, Martín cometió un error en la vuelta cinco y se fue largo. Eso le hizo perder dos posiciones. Márquez y Bagnaia superaron al piloto del Pramac Racing, que caía hasta la tercera plaza. Esa salida de pista le hizo perder algo de confianza y tuvo varios sustos después.

Martinator logró mantenerse encima de la moto a pesar de los sustos. La pista estaba delicada. Justo antes se caía Quartararo tras un toque con Morbidelli, que le tiró al intentar pasarle donde no había sitio, mientras peleaba por posiciones delanteras. En la cabeza de carrera, Márquez se acercaba a Pecco Bagnaia en busca de intentar adelantarle. El de Cervera ya había avisado que no iba a mirar si se estaban jugando un título o no, él iba a ir a por la victoria. Y así lo demostró.

El 93 lo intentó un par de veces en la 12, pero sin éxito. Pecco midió muy bien el adelantamiento del que será su compañero de box el año que viene para devolvérselo al instante. Una lucha muy parecida a la de Portimao, donde el español intentaba una y otra vez pasarle, pero Bagnaia recuperaba la plaza al instante. Márquez no daba con la tecla para superar al vigente campeón del mundo.

Márquez, al suelo

Como es habitual en el ilerdense, no dio su brazo a torcer y siguió intentándolo. Pero el italiano del Ducati Lenovo se mostró muy firme y no dio muestras de debilidad alguna. Marc lo siguió intentando hasta que se fue al suelo a 12 vueltas del final cuando estaba luchando por el primer puesto. La moto se le fue de delante y al tocar el piano no pudo salvar la caída. No obstante, el español logró levantarla y volver a pista para sumar algún punto y ampliar su ventaja con Bastianini.

Sin embargo, ni él ni la Bestia podrán luchar ya por el Mundial. Las caídas de ambos les dejan sin opciones matemáticas de pelear por el título de MotoGP. Así pues, el Mundial vuelve a ser cosa de dos. La caída de Márquez benefició a Martín, que ganó cuatro puntos de una tacada para seguir dependiendo de sí mismo para ganar el título. Si Jorge acaba segundo todas las carreras que quedan y Pecco primero, el de San Sebastián de los Reyes será campeón. Y ese fue el resultado de Tailandia, Bagnaia primero y él, segundo.

En las últimas vueltas, Pedro Acosta regaló a la afición una bonita batalla con sus compañeros de marca Brad Binder, primero, y después con Jack Miller por el podio. El Tiburón quería el tercer puesto, pero el veterano piloto australiano lo luchó con uñas y dientes. Se pasaron y se repasaron una y otra vez a dos vueltas del final, pero al final fue el rookie el que se llevó el gato al agua y consiguió subir al podio.