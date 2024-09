Bagnaia acusa a Álex Márquez de tirarle aposta: «He notado un golpe de gas, ha buscado el contacto»

Pecco Bagnaia arremetió contra Álex Márquez tras la polémica entre ambos en el GP de Aragón. Todo sucedió a seis vueltas del final, cuando ambos se tocaron y acabaron en el suelo en su lucha por la tercera posición. Tras la carrera, el italiano acusó al español de tirarle apropósito en su comparecencia ante los medios en el circuito de MotorLand Aragón.

«No es que haya que explicar mucho lo que ha sucedido. Está bastante claro lo que ha ocurrido desde cualquier punto de vista. La dinámica es una y es clara», comenzó diciendo el vigente campeón que se marcha de Aragón a 23 puntos de Jorge Martín, líder del Mundial de MotoGP. El incidente fue catalogado como lance de carrera por el Panel de Comisarios de la FIM después de escuchar las versiones de los dos pilotos.

«Lo que me hace estar enfadado es que mirando la telemetría es todavía peor que la realidad. Es preocupante que haya pilotos que hacen ciertas acciones, pero en cualquier caso él se había ido largo y le he pasado. Antes de hacer el cambio de dirección estaba ya un poco por delante de él, así que probablemente me ha visto. No he querido cerrarme mucho porque ya tenía bastante velocidad para pasarle en el paso por curva, pero una vez que hemos entrado dentro ya he notado un golpe de gas, ha buscado el contacto…», dijo.

Según Bagnaia, la telemetría señala que Álex Márquez «ha acelerado. Y a nivel de datos él no ha cerrado el gas hasta que no se ha caído también él, en ese tiempo me estaba empujando hacia fuera. Ha dado del 40 al 60 por ciento de gas, y eso me parece inaceptable. Es muy peligroso que ciertos pilotos hagan determinadas cosas». «Ni siquiera me mira a la cara. Así se entiende bien al personaje», agregó.

Cuando le preguntaron si el incidente se asemejaba al que tuvo él con Marc Márquez en Portimao, que fue muy parecido, el bicampeón del mundo de MotoGP aseguró que es «totalmente diferente. En Portimao, uno me superó y se fue largo, y yo simplemente entré dentro y en la parte de dentro y desde ese lado externo cerró la línea, que es una dinámica muy distinta».

En cuanto a la carrera, Pecco señaló que «la tercera posición era un objetivo fácil. Habría llegado tercero, estaba rodando medio segundo más rápido del que tenía delante, era capaz de rodar más o menos como Martín. Este fin de semana no ha ido bien en ningún momento, hemos tenido muchos problemas y en los momentos en los que he tenido una situación normal he sido tercero en el entrenamiento oficial, he hecho una buena tanda en el entrenamiento del viernes, y hoy era rápido».

Sobre los problemas en la salida, el 1 dijo: «He salido como ayer. Cuando he llegado a la parrilla he entendido enseguida que iba a ser una salida difícil, porque mi posición estaba aún más sucia que ayer. Deberían de haberla limpiado, pero no lo han hecho. Y desde ese momento ha sido muy complicado, me ha costado adelantar a Morbidelli, pero una vez que le he superado he podido ir recuperando con facilidad a los de delante. Es una pena, porque terminar tercero hoy habría significado mucho después del fin de semana que hemos tenido, pero alguno ha decidido no dejarme terminar».

En última instancia le preguntaron si Márquez tiene opciones de luchar por el título, a lo que respondió: «No se puede saber, porque también Enea lo estaba hasta Silverstone. Hay que entender la constancia, hay que ver cómo reacciona. Marc es un piloto muy fuerte y esto le dará mucha motivación, como a Enea, aunque creo que la lucha se mantendrá entre Martín y yo. Son solo 23 puntos y se pueden recuperar de nuevo. Veremos si Marc es capaz de marcar las mismas diferencias también en Misano».