Badosa se retira en Berlín y hace saltar las alarmas antes de Wimbledon: «Estoy tan cansada de esto…»

Badosa ha vuelto a reproducir la secuencia en Berlín. A cada reaparición le sucede un frenazo. Este viernes, con el calendario tenístico a las puerta de Wimbledon, la española tuvo que volver a sacar la bandera blanca, esta vez ante Xinyu Wang, quien se había apuntado la primera manga de manera contundente. Fue ahí cuando Paula exteriorizó su frustración con raquetazos sobre el pasto de Berlín y gritos de no encontrar la salida a su laberinto.

El inicio del segundo set fue el que dictó sentencia con un saque de Wang, cuando tras el punto directo de servicio de la tenista china que ponía el 40-0 en el marcador, la española se vio más que obligada a detener el partido y retirarse. En cambio, su rival lograba al acceso al cuadro principal en la fase previa, continuando su sueño en Berlín y colándose en las semifinales, donde espera a la ganadora del duelo entre la estadounidense Amanda Anisimova y la rusa Liudmila Samsonova

Badosa quiere, muestra voluntad, pero su físico no le permite. Ha conseguido instalarse en el top 10 del ranking WTA tras dejar atrás un año de infortunios, pero llega hasta ahí. Su espalda le niega dar el siguiente paso. Tras el partido, la tenista se desahogó en sus redes sociales. «Estoy tan cansada de esto…» compartió, acompañado de un corazón roto. El frenazo le llega cuando apenas resta poco más de una semana para empuñar la raqueta en Wimbledon.

I’m so tired of this. ❤️‍🩹

— Paula Badosa (@paulabadosa) June 20, 2025