Atlético-Sevilla: apuesta al máximo por la Copa

Apuesta al máximo por la Copa. Con este talante afronta el Atlético el partido de esta noche (21.00 horas) ante un Sevilla en horas bajas que viene de recibir cinco goles en Girona, y que también se aferra a este torneo como un clavo ardiendo. Los sevillanos jugaron en el Metropolitano el último encuentro del año y compitieron muy bien. Además, los antecedentes les delatan como un rival incómodo en la Copa para los de Simeone, que están pendientes del estado físico de Griezmann y Hermoso, que no pudieron completar la sesión de ayer con el resto de sus compañeros.

Según el club fue simplemente para dosificarles la carga, por lo que en principio no parece que corra peligro su presencia esta noche en el estadio salvo que -caso muy improbable- Simeone decida reservarlos para la segunda parte. Lo más lógico es pensar que el técnico argentino tire de sus mejores jugadores y, si acaso, prescinda de alguno el próximo domingo ante el Valencia. La Copa del Rey es ahora mismo la máxima prioridad tras haber dejado en el camino al último campeón, el Real Madrid.

Con Galán ya en San Sebastián y Grbic y Soyuncu a punto de hacer las maletas, éste podría ser también el último partido con el Atlético de Ángel Correa. Su traspaso al fútbol árabe está ahora mismo congelado porque la diferencia económica es muy elevada, pero seguro que las negociaciones se activan porque quedan aún siete días para el cierre del mercado y los últimos movimientos de fichajes del club, sobre todo el de Vermeeren, parecen indicar que cuentan con este ingreso.

El Sevilla, por su parte, llega al Metropolitano con el agua al cuello y con su técnico en la picota. Quique ha empeorado los números de Diego Alonso, quien a su vez no llegó a la altura de Mendilibar, y el equipo coquetea peligrosamente con el descenso tras haber sumado 16 puntos en 21 jornadas. Interesa meter la cabeza en semifinales de Copa, pero no a cualquier precio porque la prioridad es sin duda la Liga. No son favoritos esta noche, con bajas tan sensibles como la de su goleador En-Nesyri, pero por agarrarse a algo en Nervión manejan una curiosa coincidencia: cada vez que Carlos Sainz ha ganado el Dakar el Sevilla ha llegado a una final. ¿Se cumplirá esta vez?

Al Atlético lo que le preocupa de verdad es que le pita Gil Manzano. En el club no dan crédito a la designación arbitral para un partido tan importante como el que se disputará hoy, con una plaza para semifinales en juego. La presencia en el estadio del extremeño Jesús Gil Manzano se entiende como una verdadera provocación, vistos los antecedentes. Desde marzo de 2021 no gana el equipo un encuentro en casa dirigido por este árbitro. Los dos últimos, además, han acabado empate a cero y envueltos en un verdadero escándalo. Hernández Hernández repetirá presencia en el VAR tras lo sucedido en el Real Madrid-Almería del pasado domingo.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino, Barrios, Koke, De Paul, Griezmann y Morata.

Sevilla: Nyland, Navas, Nianzou, Sergio Ramos, Badé, Pedrosa, Sow, Jordán, Rakitic, Ocampos y Isaac Romero.

Árbitros: Gil Manzano (campo) y Hernández Hernández (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.