El Atlético cede hasta junio a Javi Galán a la Real Sociedad

El Atlético cede a Galán a la Real Sociedad, tras el acuerdo alcanzado entre los clubes este lunes. Se ha operado a través de un préstamo simple, sin opción de compra, ya que el futuro del lateral extremeño, que no pasa por el Metropolitano, se decidirá en junio. La opinión del jugador ha sido decisiva para que la Real Sociedad pudiera ficharle, ya que el Villarreal, que llegó incluso a ofrecer traspaso, también le pretendía.

Se cierra de este modo la etapa de Javi Galán en el Atlético, muy lejos de las expectativas que despertó su fichaje el pasado verano. Jugó 17 minutos en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid y todo el partido ante el Lugo en la Copa del Rey, pero su papel ha sido totalmente secundario en el equipo, marcado por su mala actuación en Glasgow en la primera parte del choque ante el Celtic en la Champions.

Desde el principio se vio que Galán no entraba en los planes de Simeone, que comenzó con Carrasco como carrilero izquierdo y luego, tras ser traspasado el belga, optó por Riquelme y Lino. Debutó en Mestalla ante el Valencia, en un partido que el equipo perdió tres a cero, luego el Cholo le dio cuatro minutos ante el Real Madrid, diez ante el Cádiz y casi media hora ante el Feyenoord. Parecía que poco a poco iba entrando, pero le sentenció el encuentro ante el Celtic.

En verano se decidirá el futuro de Javi Galán, que ya no volverá al Atlético, que para la próxima temporada ha alcanzado un principio de acuerdo con el lateral catalán Sergi Cardona, que acaba contrato con Las Palmas y llega con la carta de libertad. No faltarán propuestas para el ex jugador del Celta, por el que se pagaron cinco millones más el traspaso de Manu Sánchez el pasado verano. Se aspira a recuperar la inversión y poco más, ya que el lateral cumplirá 30 años el próximo mes de noviembre. En San Sebastián ocupará la plaza del lesionado Aihen, por lo que tendrá los minutos de los que ha carecido en Madrid.

A falta de que el club haga oficial la cesión, ésta es la primera operación del mercado de enero, pero no será ni mucho menos la última porque también saldrán Grbic, Soyuncu y Correa y, como mínimo, vendrán dos jugadores, uno de ellos el italo-marfileño Moise Kean, cedido por la Juventus.