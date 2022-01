El Atlético arranca 2022 ante el Rayo en un partido de extrema necesidad que necesita ganar no sólo para acabar la primera vuelta en plaza Champions, sino sobre todo para frenar la sangría de cuatro derrotas con la que despidió un año que le dejó para el recuerdo su undécimo título de Liga. Koke, Herrera, Joao Félix y Griezmann son bajas por covid, Savic y Llorente están lesionados y la gran novedad en la convocatoria es el hijo del entrenador. Giuliano Simeone, que ya mostró galones en la pretemporada, entró en la convocatoria con bastantes probabilidades de disfrutar de algunos minutos ante un Rayo que ha recuperado a dos de sus pilares, Trejo y Dimitrievski, que ya han superado el virus.

La temporada de Giuliano en el filial está siendo excelente y apunta maneras de delantero grande, pero no sólo tiene una competencia feroz por delante en el ataque del primer equipo, sino que el hecho de que su padre sea quien debe decidir si juega o no no parece que le favorezca en absoluto. Lo anecdótico del caso es que el Cholo está pendiente de un segundo negativo por covid para recibir autorización para sentarse en el banquillo, lo que significa que Giuliano puede debutar como rojiblanco…con otro entrenador, en este caso Nelson Vivas.

Además vuelven a la lista Giménez y Vrsaljko, recuperados ya de sus lesiones, y puede que ser el último partido de Trippier en el Metropolitano antes de ser traspasado al Newcastle. La marcha del lateral liberará la masa salarial necesaria para poder fichar un sustituto y, sobre todo, buscar en el mercado un defensa central que cubra las evidentes necesidades atrás que muestra el equipo en una temporada en la que le caen los goles como churros, un escenario inédito en los diez años de mandato de Simeone.

Con las ausencias ya confirmadas no parece que vaya a existir demasiado debate en torno a la alineación rojiblanca. El Atlético saldrá en el primer partido del año con Oblak, Trippier, Giménez, Hermoso, Lodi, De Paul, Kondogbia, Carrasco, Lemar, Correa y Luis Suárez. La única sorpresa podría ser la ausencia a última hora de Trippier si es que las negociaciones para su traspaso avanzan de forma que sea peligroso alinearle, pero es poco probable.

El Rayo, por su parte, ha visto con satisfacción como en las últimas horas se le despejaba un panorama que, por culpa de las infecciones, parecía apocalíptico a principios de semana, cuando sólo pudo entrenar con ocho jugadores. Iraola -que no estará en el banquillo- ha podido recuperar a Trejo y al portero macedonio Dimitrievski y ha sido capaz de confeccionar una lista de 17 jugadores bastante digna, aunque sigue teniendo a ocho futbolistas de baja por covid, entre ellos a Radamel Falcao, que no podrá enfrentarse a su ex-equipo en el Metropolitano.

Simeone siempre le ha ganado al Rayo en el Metropolitano -o en el Calderón- y de hecho los vallecanos llevan siete derrotas consecutivas en su visita al vecino, al que no superan a domicilio desde la primera jornada de la temporada 99-00.

Pita Jorge Figueroa Vázquez, inédito con el Atlético de Madrid y que dirigió al Rayo en su victoria 3-1 ante el Mallorca. Se estrenará en el Metropolitano, en una tarde que empezará turbia por las dudas que ha generado el equipo, pero que todos esperan que acabe con una inyección de autoconfianza que necesitan más que nunca los rojiblancos.