Simeone: “Lo que me empuja a renovar son los futbolistas”

Diego Pablo Simeone analizó su renovación en sala de prensa en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano este sábado, donde aseguró que los jugadores son el motivo principal que le ha llevado a renovar

Diego Pablo Simeone habló ante los medios de comunicación en la previa del derbi ante el Rayo Vallecano este sábado. La renovación del técnico centró toda su comparecencia, en la que reiteró que se siente muy feliz de haber ampliado su contrato y está convencido del paso que ha dado. Además asegura que cree en los jugadores y que se puede mejorar y seguir compitiendo como lo están haciendo.

Deseo para esta temporada

“No estoy en el lugar para pedir nada. Estoy en el lugar de dar, de agradecer a los futbolistas que tenemos y que durante siete años han mantenido este trabajo y aspirar como técnico a dar a los jugadores las herramientas para seguir compitiendo”.

¿Se siente el Cruyff del Atlético?

“A partir del andar no me detengo a analizar nada de lo que hemos hecho. El fútbol y la vida depende del hoy y de lo que vas a dar. Tenemos un desafío muy grande, un trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo y la decisión de seguir en este camino son los futbolistas, el ambiente, la gente… pero sobre todo los jugadores, estamos convencidos de que podemos crecer con ellos y seguiremos buscando competir, que es lo primero que dije al llegar”.

Ausencia del Mono Burgos en la foto de renovación

“Está negociando detalles de su contrato individual y esperemos que lo resuelva lo antes posible”.

Críticas con la renovación

“No he escuchado ni leído nada, tengo algo puesto en la cabeza, estoy convencido en el paso que damos, confío en el club y creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, que se puede seguir compitiendo y eso me despierta el gen que estamos teniendo”.

Autocrítica tras las derrotas y baja de Koke

“Las situaciones puntuales que se dieron en los dos partidos ninguna nos favoreció y obviamente estamos enfocados en mejorar los detalles que vemos. Hemos analizado situaciones que queremos mejorar. Koke es un jugador fundamental, pero no nos agarramos en su ausencia”.

Minutos para Diego Costa

“Absolutamente puede ser compatible con Morata a partir de un trabajo consolidado y está bárbaro, que se sale, tiene un hambre que no puede. Ustedes vieron como entrenó y está con ambición como es él, un guerrero y esperemos que mañana pueda comenzar a demostrarlo”.

VAR

“Todo es importante para seguir creciendo, creo que el VAR especifica mucho más lo que había veces que no se podía ver. Ahora se sabe si es fuera de juego o no, se ve si es penalti o no y creo que Miguel Ángel (Gil) fue claro y conciso el otro día. Que la responsabilidad vaya paralela y llevamos muy poco tiempo conviviendo con esta situación, menos de un año, y hoy al menos vemos cuando es fuera de juego y cuando no. La decisión al final es de un ser humano, pero está claro que ahora se ve y antes no”.

Rayo

“El entrenador está haciendo un gran trabajo, ha cambiado el sistema desde hace unas fechas con bandas que trabajan muy bien, están trabajando agrupadamente muy bien, en su campo se crecen y mañana será un partido duro que tendremos que intentar llevar al lugar que queremos”.