Morata ya le ha ‘quitado’ tres Champions al Atlético

A Morata ya le palpita el corazón como jugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, en los últimos años el delantero español le ha 'quitado' al Atlético tres Champions: la final de Lisboa, la semifinal del año siguiente con el Real Madrid y su gol con el Chelsea el año pasado

Álvaro Morata se siente muy atlético. O eso dice. Tiene sangre rojiblanca y “el destino”, según él, le ha traído de vuelta al Atlético. En su presentación, ni rastro de su pasado ni en el Real Madrid, ni en la Juve, ni en el Chelsea. Eso por no hablar de que Morata se ha cruzado muchas veces en el camino rojiblanco, aunque siempre desde la acera de enfrente.

Desde allí (la acera de enfrente) Morata le ha quitado al Atlético tres Champions en las últimas temporadas. Dos de ellas, para colmo, con la camiseta del Real Madrid. La primera fue en la final de Lisboa en 2014. Morata jugó media hora de aquella final con Ancelotti en sustitución de Benzema. Vamos, que en la foto histórica del gol de Sergio Ramos al Atlético, ahí sale Morata. Y en las celebraciones, también.

La segunda fue justo la temporada siguiente. Real Madrid y Atlético volvieron a cruzar sus caminos en la Champions y de nuevo los blancos volvieron a eliminar a los rojiblancos. El 3-0 de la ida (Morata no jugó ni un minuto) encarriló el pase a la final del Madrid. En la vuelta, que sí jugó el delantero, el Atlético logró un triunfo insuficiente.

Y la tercera fue la temporada pasada. Morata ya no vestía de blanco, sino de azul. Era cuando Conte todavía contaba con él en el Chelsea. El delantero madrileño jugó en el Wanda y fue el artífice del triunfo del equipo londinense por 1-2. Aquella derrota torció definitivamente el paso del Atlético por la Champions, que acabó enredándose del todo después de no ganar ninguno de los dos duelos al modesto Qarabag. Los rojiblancos no pasaron la primera fase de la Champions.