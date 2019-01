El Cholo Simeone se lamentó tras la eliminación del Atlético de Madrid de la Copa del Rey frente al Girona

El Cholo Simeone compareció en rueda de prensa después del empate 3-3 del Atlético de Madrid frente al Girona, resultado que elimina a los rojiblancos de la Copa del Rey. El técnico argentino se mostró dolido por la eliminación y alabó al Girona por su actuación en la eliminatoria.

El Girona

“Fue un partido bonito, un clásico de Copa. Tuvimos la intención de ganarlo, hicimos un buen primer tiempo. Ellos hicieron un partido contundente, felicitarle y lo dimos todo”.

El vestuario

“El equipo se puso en ventaja, pasaron dos minutos y en una transición rápida llegaron y marcaron pasando por debajo de las piernas de Arias. Hay situaciones que uno quiere resolverlas mejor”.

Eliminación

“Quedar fuera nunca es positivo. Teníamos la ilusión, por eso hicimos un partido con variantes para ganar el partido. A partir de lo que ha sucedido, intentaremos recuperar para el siguiente partido”.

Sensación

“La gente le digo que el equipo es lo que vieron, que nunca dejó de luchar. La intención nunca fue otra que la de ganar el partido. Prefiero jugar mal y pasar, sin duda”.

Errores

“El Girona hizo un buen partido, no se les puede quitar méritos. Entendió que tenía que defender para no recibir goles en la ida. Jugó su partido inteligentemente y nosotros a mejorar y a aprender de los errores cometidos”.

Saúl y Vitolo

“Saúl fue un golpe en un choque con el lateral del Girona y Víctor tenía unas molestias que le dejaron fuera, ahora a esperarles porque es un jugador que necesitamos, que el entrenador quiere”.

Griezmann suplente

“De Morata no vamos a hablar porque no está. Entendíamos que podíamos resolver el partido con Lemar y Kalinic para dar descanso a Griezmann. Lástima que me faltó leer bien la última parte, el 3-3, que no lo vi”.