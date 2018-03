El Atlético respira: sólo vendrán 150 ultras del Lokomotiv

El temor a los ultras rusos en Madrid creció tras conocer el enfrentamiento del Atlético ante el Lokomotiv en la Europa League. Después de los graves incidentes ocurridos en Bilbao, se temía que pudiera suceder algo parecido. Sin embargo, todo apunta a que el fútbol ocupará todo el protagonismo de la velada. La capital de España puede respirar tranquila puesto que, según recoge Mundo Deportivo, sólo vendrán 150 aficionados del cuadro ruso.

Más vale prevenir que curar. Eso es lo que ha hecho la UEFA ante el miedo al desembarco de los ultras del Lokomotiv en Madrid y ha declarado el partido de alto riesgo. Se han extremado las precauciones para que no se vuelvan a repetir los terribles altercados de San Mamés entre ultras del Athletic, Spartak y la Ertzantza, que acabó con la muerte de un Ertzaina por un ataque al corazón.

El presidente del club moscovita, Iliá Guerkus, ya dijo que podían estar tranquilos porque no iba a ocurrir nada. “Lo que ocurrió en España es horrible. Pero nosotros estamos seguros de que nuestros aficionados no son como aquellos que organizaron todo eso“, reconoció durante el sorteo de octavos de final de la Europa League. Pero las palabras del mandatario no eran suficientes.

La UEFA quería evitar que se repitiera la imagen de violencia en el fútbol. Para ello optó por tomar medidas desde el inicio, en las entradas puestas a la venta. Todo aquel que quisiera obtener un ticket para ver a su equipo en el Wanda Metropolitano, según explicó el Lokomotiv, debían presentar el pasaporte, no haber cometido delitos relacionados con el fútbol, etc. para adquirir una entrada porque eran acreditativas e intransferibles.

Otro factor a tener en cuenta es el precio de las mismas, cuestan 2.000 rublos –unos 29 euros–. Teniendo en cuenta que el salario medio en Rusia es de unos 36.100 rublos (510 euros), supone un gasto elevado para algunos aficionados que no cuentan con un nivel adquisitivo como para obtener una entrada. A todo esto hay que añadirle el coste del viaje a Madrid, que en caso de ir en avión cuyo precio medio constaría de unos 247 euros, que en rublos serían unos 11.846.