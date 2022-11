En el final de una semana horrible que ha dejado al Atlético fuera de Europa llega este mediodía (14.00 horas) el Espanyol al Metropolitano dispuesto a hacer sangre en la herida abierta de los rojiblancos. No son los catalanes un rival sencillo para los de Simeone, que el año pasado tuvieron que recurrir a un penalti en el descuento para derrotarles. El Cholo recupera a Marcos Llorente, que irá directo al once titular, y planea devolver a Joao al banquillo tras su decepcionante actuación en Oporto. Griezmann y Morata formarán la delantera titular.

Los números globales son abundantemente favorables al Atlético: 55 victorias por apenas ocho del Espanyol en Madrid. Sin embargo el repaso objetivo de los enfrentamientos recientes delata una sorprendente igualdad en los últimos tiempos. Los blanquiazules, de hecho, fueron el primer equipo nacional en llevase los puntos del Metropolitano, en la jornada 36 de la tempo 17-18.

Sin embargo los rojiblancos ya no admiten más sorpresas. Sólo les queda la Liga y a ella se agarran como un clavo ardiendo, sobre todo después de que anoche la esperada victoria del Barcelona ante el Almería les dejara a once puntos del liderato a la espera todavía de que el Real Madrid juegue en Vallecas. Todo lo que no sea sumar de a tres hoy desataría una crisis de enormes proporciones a la vera del Metropolitano. Y no está el horno para bollos.

Simeone convocó ayer a 22 jugadores para medirse al Espanyol. No está Saúl, sancionado. Koke tampoco está disponible, pero el capitán ha pedido concentrarse con sus compañeros para hacer piña en un momento especialmente delicado. El Cholo no podrá contar en esta ocasión con el canterano Pablo Barrios, que sufre un traumatismo facial. En cambio, el filial aporta al portero Gomis y al lateral Sergio Díaz. Otro regreso sonado es el de Lemar, una vez superada su enésima lesión. La pregunta ahora es saber cuánto va a durar.

El Espanyol no llega al partido ni mucho menos sobrado. Está con once puntos, los mismos que el Cádiz, situado en posiciones de descenso. Diego Martínez aún no ha dado con la tecla y el equipo ha ganado tan sólo dos encuentros en lo que llevamos de temporada, uno de ellos en San Mamés ante el Athletic, lo que delata su peligrosidad como visitante. No están disponibles ni Pedrosa ni Rubén Sánchez y la curiosidad del encuentro será que por fin la afición rojiblanca podrá ver al portero francés Lecomte, que durante su etapa en el Atlético no jugó ni un solo minuto. Mientras, Oblak, que le cerró cualquier resquicio a Lecomte, superará hoy a Godín y se convertirá en el extranjero con más partidos de Liga de la historia del Atlético.

Pita Pulido Santana y para él también será un día especial que no ha dirigido hasta ahora a ninguno de los dos equipos. En el VAR espera Ignacio Iglesias Villanueva, que no es ni mucho menos una garantía. De hecho, es todo lo contrario.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Renildo, Carrasco, Llorente, Kondogbia, De Paul, Griezmann y Morata.

Espanyol: Lecomte, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván, Vinicius Souza, Expósito, Sergi Darder, Puado, Braithwaite y Joselu.

Árbitros: Pulido Santana (campo) y Iglesias Villanueca (VAR).

Estadio: Metropolitano (14.00 horas).