Atlético: un beneficio de 55 millones

El club ha gastado 33 millones en jugadores, pero ha ingresado más de 88 en ventas De los 33 millones en gastos 20 corresponden al segundo plazo de Griezmann Simeone se hartó de pedir un 5, pero no le trajeron a nadie Oficial: Yannick Carrasco deja el Atlético y ficha por el Al Shabab saudí

Atlético: un beneficio de 55 millones de euros que no se ha reinvertido en reforzar el equipo, sino en engordar la caja fuerte del club. El desequilibrio entre compras y ventas ha sido este verano más patente que nunca. Simeone se hartó de pedir un 5, pero no sólo no le trajeron a nadie, sino que el último día de mercado el Cholo perdió a uno de sus futbolistas claves, el belga Yannick Ferreira Carrasco, traspasado al Al Shabab. La afición está de uñas contra Gil Marín y Cerezo, a los que el aplazamiento del partido ante el Sevilla les vino de maravillas para no tener que enfrentarse en el palco al juicio sumarísimo de la grada por su gestión.

Deportivamente está por ver lo que sucederá, pero económicamente está claro que el Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos más beneficiados por el mercado, con unas ganancias superiores a 55 millones de euros que le dejan con una fortaleza en caja realmente importante. Más allá de las declaraciones conservadoras de sus directivos, lo cierto es que atendiendo a la lógica los rojiblancos están en condiciones de pelear por jugadores importantes en la próxima ventana, porque tienen capacidad financiera para ello.

En el capítulo de fichajes el Atlético ha invertido este verano 32.700.000 euros, de los que 20 millones corresponden al pago restante por el traspaso de Antoine Griezmann que se acordó con el Barcelona a finales del año pasado. Desde ahora el francés ya es 100×100 propiedad rojiblanca.

El melillense Samu Omorodion, fichado en los últimos días del mercado procedente del Granada, y que ha sido cedido al Alavés, se convirtió en la adquisición más importante del verano, con un coste de 6 millones de euros, dos más de lo que se pagó al Celta por Javi Galán, que por cierto todavía no ha debutado, o más del doble de lo que se le abonó al Racing de Montevideo (2.700.000 euros) por el central uruguayo Santiago Mouriño, cedido al Zaragoza. Tanto Azpilicueta como el turco Soyuncu llegaron con la carta de libertad.

En cuanto a ingresos, el más importante ha sido el correspondiente a la venta de Mattheus Cunha al Wolverhampton inglés, que el uno de julio abonó por el brasileño 50 millones de euros de los que el Atlético dedujo 5 que fueron entregados a su anterior club, el Hertha de Berlín. El beneficio en caja para los rojiblancos ha sido de 45 millones de euros.

Yannick Carrasco, traspasado el último día de mercado al Al Shabab árabe, dejó 15 millones de euros, cantidad más que respetable si pensamos que es un jugador que esta misma semana ha cumplido 30 años y que, además, quedaba libre el próximo 30 de junio. Algo menos, 13 millones de euros, pagó el Olympique de Marsella por Renan Lodi, con el agravante además de que el Atlético conserva el 20% de los derechos del lateral brasileño.

Geoffrey Kondogbia, que no contaba para Simeone y que también acababa contrato en junio, fue traspasado también al Olympique por 8 millones de euros, de los que el Atlético entregó 800.000 euros, el 10%, a su anterior club el Valencia, dejando en consecuencia un beneficio de 7.200.000 euros. 5 millones pagó el Rayo por la carta de libertad de Sergio Camello, delantero sobre el que los rojiblancos tienen una opción de recompra, mientras que el traspaso de Lucas Hernández del Bayern al PSG le supuso al Atlético un ingreso de 2,5 millones en función de los derechos de formación del lateral francés. La relación de ingresos se cierra con los 400.000 euros que paga el Zaragoza por la cesión de Germán Valera.

A estos 88.100.000 euros en el capítulo de ingresos hay que sumar el importante ahorro que ha supuesto la reducción de ficha de Joao, que renovó hasta 2029 y cuyo salario pagará este año el FC Barcelona, además de la marcha de Carrasco, uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, y cuyo traspaso también ha impactado sensiblemente sobre el límite salarial.

Al Atlético le quedan aún hipotecas importantes, como los sueldos de Saúl, Lemar, Koke, Morata y Oblak, pero ahora mismo su situación económica es más que aceptable. Sin embargo, como dijo Johan Cruyff en una de sus frases más lapidarias, «el dinero debe estar en el campo, y no en el banco», y ahí, sobre el césped, está por ver cuál es el potencial real del equipo.