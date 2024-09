El Atlético afronta el primer maratón de la temporada

Siete partidos oficiales en 24 días o, lo que es lo mismo, uno cada 3,4 días. El Atlético se prepara para afrontar el primer maratón de la temporada, una tanda que incluye Liga y Champions y cuyo plato fuerte será el derbi ante el Real Madrid en el Metropolitano. La exigencia será muy dura para los colchoneros, que de momento ya tienen confirmada la baja de Pablo Barrios, que se perderá por los menos cinco de esos encuentros, incluyendo el derbi. Simeone reza ahora para que la enfermería no reciba a nuevos inquilinos porque tiene la plantilla muy justa.

La buena noticia es que tanto Mosso como Oblak estarán disponibles para jugar ante el Valencia el domingo. El esloveno fue titular con su selección y el argentino ya está recuperado del golpe sufrido en San Mamés, por lo que el Cholo tendrá donde elegir. En condiciones normales nada hacer pensar que Oblak no vaya a ser quien se sitúe bajo los palos.

Con el problema de la portería resuelto toca elegir dónde rotar y dónde no, porque lo que está claro es que los mismos jugadores no pueden estar disponibles para todos los partidos. Lo más probable es que los argentinos, que jugaron esta pasada madrugada en Colombia, puedan tener descanso ante el Valencia para estar a punto ante el Leipzig, en un choque vital para el futuro rojiblanco en la Champions.

Otro encuentro proclive a las rotaciones será el que se dispute el jueves 26 en Vigo, sólo tres días antes del derbi ante el Real Madrid. Simeone tirará de los menos habituales, pero lo cierto es que tampoco tiene demasiado donde elegir porque la plantilla no es demasiado amplia. En este escenario habrá oportunidades seguro para todos aquellos que estén sanos, más que nada porque no hay más. Incluso no hay que descartar que algún jugador del filial, como Javi Serrano, acabe teniendo minutos.

El maratón del Atlético: