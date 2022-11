Aston Martin ficha de reserva a un piloto que llamó ‘tirano’ a Fernando Alonso

Fernando Alonso ya conoce el nombre del piloto reserva de su equipo para la temporada 2023. Se trata de un viejo conocido del asturiano, puesto que compartió con él equipo durante dos temporadas en la escudería McLaren. Hablamos de Stoffel Vandoorne, un piloto que se quedó en joven promesa tras ser campeón de la categoría de GP2 en 2015.

El belga ha sido anunciado como el tercero de a bordo del equipo Aston Martin en un movimiento que ha sorprendido a propios y extraños después de que Vandoorne tuviese malas palabras para Fernando Alonso meses después de su salida de McLaren.

«Nunca tuve problemas con Fernando Alonso, pero siempre conseguía lo que quería. Hubo dos o tres personas bien ubicadas en el equipo que se aseguraron de que todo saliera como él quería que fuera. Tenía todo el apoyo y el poder, era una tiranía. Nunca terminé delante de Alonso, pero de todos los compañeros de equipo que he tenido, es del que más cerca he estado, a veces incluso justo detrás de él. McLaren nunca me dijo que no terminara delante de él, pero me pidieron en carrera que le dejara pasar. Casi siempre hacían eso», dijo Vandoorne en una entrevista en 2019.

Parece que esas palabras no han pasado factura al belga en su fichaje por Aston Martin. De hecho, hasta Fernando Alonso celebró su llegada a la estructura británica con un mensaje caluroso dando a entender que esas rencillas del pasado ya están olvidadas. «Felicidades Stoffel. ¡Qué gran refuerzo y mega talento para el equipo! Será un placer volver a trabajar contigo», dijo el español sobre el fichaje en redes sociales.

Congrats Stoffel. What a great reinforcement and mega talent for the team. It will be a pleasure to work with you again. 🙏

— Fernando Alonso (@alo_oficial) November 1, 2022