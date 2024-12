Así quedan los bombos para el sorteo del Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes del verano de 2025 coge forma. Este jueves se celebrará en Miami el sorteo de este novedoso torneo que jugarán 32 equipos y que tendrá una primera fase de ocho grupos con cuatro equipos cada uno. La FIFA, que es la organizadora de este Mundial de Clubes, ya ha anunciado los bombos -son cuatro- de un torneo en el que compiten, entre otros equipos, Real Madrid y Atlético de Madrid.

El sorteo del Mundial de Clubes será el próximo jueves 5 de diciembre a las 19:00 hora peninsular española. El procedimiento será sencillo, como siempre fueron los del Mundial de selecciones: hay cuatro bombos y en cada uno de ellos hay ocho equipos. Van saliendo los equipos y colocándose en los ocho grupos -del A al H- sin que se puedan enfrentar conjuntos del mismo bombo.

Así, la FIFA ya oficializó los bombos de este sorteo del Mundial de Clubes. El Real Madrid estará en el bombo 1, mientras que el Atlético estará en el bombo 2. Cabe recordar que no pueden enfrentarse equipos de la misma asociación (continente), pero en el caso de Europa, como son 12, será imposible que eso ocurra, por lo que habrá cuatro grupos en los que sí haya dos equipos europeos.

En el bombo 1, además del Real Madrid, están Manchester City, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate y Fluminense. Es decir, contra estos siete equipos no se podrá enfrentar el Real Madrid en la fase de grupos. La FIFA no ha especificado las razones de la asignación de estos bombos, pero no se hace por campeones o no de las competiciones, ya que en ese bombo 1 están equipos como PSG o Bayern, no ganadores de Champions en los últimos cuatro años.

En el bombo 2, en el que está el Atlético, también están equipos tan importantes y peligrosos como Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Oporto, Benfica, Juventus y Salzburgo. Son así todos europeos y a estos conjuntos no se podrá enfrentar el Atlético de Madrid.

Así quedan los bombos del Mundial de Clubes

Bombo 1 : Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate y Fluminense.

Bombo 2 : Atlético de Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Oporto, Benfica, Juventus y Salzburgo.

Bombo 3 : Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Club León, Boca Juniors y Botafogo.

Bombo 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance Sportive de Túnez, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City e Inter de Miami.

El sorteo se celebra en Miami el jueves 5 de diciembre y el torneo se disputará del 15 de junio al 13 de julio de 2024.

Los 32 equipos clasificados para el Mundial de Clubes 2025