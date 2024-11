La FIFA se enamora de Arabia Saudí: le otorga la nota más alta de la historia para el Mundial de 2034

La FIFA ha quedado impresionada con Arabia Saudí. Y es que el máximo organismo del fútbol internacional, presidido por Gianni Infantino, dio al país más poderoso del golfo Pérsico la puntuación más alta jamás obtenida en la historia de las candidaturas de cara a organizar el Mundial de 2034.

Este comunicado llega cuando faltan menos de dos semanas para la adjudicación oficial de las sedes de la Copa del Mundo para 2030 y 2034, que se celebrarán en el extraordinario estadio de la FIFA el próximo 11 de diciembre. Según el informe de evaluación de la propia FIFA para albergar el Mundial dentro de 10 años, la candidatura saudí recibió un sobresaliente (419,8 sobre 500 puntos), la mejor nota jamás obtenida en la historia de las Copas del Mundo.

La FIFA ya realizó una visita de inspección el pasado mes de octubre, como parte del proceso de la propuesta de Arabia Saudí, para revisar todos los detalles de la candidatura. Miembros del máximo organismo del fútbol internacional visitaron las posibles ciudades anfitrionas, los estadios e instalaciones en toda la zona del torneo.

La candidatura ha propuesto partidos en un total de 15 estadios en cinco ciudades anfitrionas: Riyadh, Jeddah, Khobar, Abha y NEOM, además de otras 10 ubicaciones anfitrionas en todo el Reino. Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación de Fútbol saudí, destacó que «esta puntuación excepcional es el resultado del apoyo del liderazgo y la guía de su alteza real el Príncipe Heredero, cuya visión ha sido la fuerza impulsora detrás del notable crecimiento del sector deportivo en Arabia Saudí».

Amnistía Internacional acusó el pasado verano a Arabia Saudí de incumplir los requisitos de la propia FIFA en materia de derechos humanos en su candidatura para celebrar la Copa del Mundo en 2034 tras analizar su propuesta.

«Arabia Saudí todavía no se ha comprometido a realizar una reforma fundamental de su sistema de explotación laboral, ni ha tomado ninguna medida para mejorar la libertad de expresión, poner fin a la represión de los activistas de derechos humanos o eliminar las leyes que discriminan a las mujeres y a las personas LGBTI», denunció la organización internacional en una nota.

El responsable de Derechos Laborales y Deporte de AI, Steve Cockburn, recordó que «la FIFA ha establecido unos estándares claros de derechos humanos que todo país candidato debe cumplir, pero está claro que la candidatura de Arabia Saudí para el Mundial de 2034 no cumple con los requisitos».

New: @Amnesty & @Sport_Rights call on FIFA to halt 2034 World Cup bid process until human rights protections in Saudi Arabia put in place.

Without reforms, activists will remain in prison and workers will die.

2030 bid by 🇲🇦🇵🇹🇪🇸 also major gaps.

More: https://t.co/CjmsW6thXv pic.twitter.com/qkuFQGUcjF

— Steve Cockburn (@stevecockburn) November 11, 2024