Así queda el palmarés de la Fórmula 1 tras la victoria de Norris
El piloto de McLaren levantó su primer título este domingo
Entra en una lista gloriosa de ganadores
Lee aquí la crónica de la carrera
Lando Norris se estrenó este domingo en el palmarés de ganadores de la Fórmula 1 tras proclamarse campeón del Mundial de 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi. No ganó la carrera, ni las dos anteriores, pero al piloto de McLaren le valió su trabajo a lo largo del año para conquistar su primer título quedando tercero por detrás de Oscar Piastri y Max Verstappen, que se quedó a las puertas de su quinto campeonato consecutivo.
Así queda el palmarés histórico de la F1
- 2025: Lando Norris
- 2024: Max Verstappen
- 2023: Max Verstappen
- 2022: Max Verstappen
- 2021: Max Verstappen
- 2020: Lewis Hamilton
- 2019: Lewis Hamilton
- 2018: Lewis Hamilton
- 2017: Lewis Hamilton
- 2016: Nico Rosberg
- 2015: Lewis Hamilton
- 2014: Lewis Hamilton
- 2013: Sebastian Vettel
- 2012: Sebastian Vettel
- 2011: Sebastian Vettel
- 2010: Sebastian Vettel
- 2009: Jenson Button
- 2008: Lewis Hamilton
- 2007: Kimi Raikkonen
- 2006: Fernando Alonso
- 2005: Fernando Alonso
- 2004: Michael Schumacher
- 2003: Michael Schumacher
- 2002: Michael Schumacher
- 2001: Michael Schumacher
- 2000: Michael Schumacher
- 1999: Mika Hakkinen
- 1998: Mika Hakkinen
- 1997: Jacques Villeneuve
- 1996: Damon Hill
- 1995: Michael Schumacher
- 1994: Michael Schumacher
- 1993: Alain Prost
- 1992: Nigel Mansell
- 1991: Ayrton Senna
- 1990: Ayrton Senna
- 1989: Alain Prost
- 1988: Ayrton Senna
- 1987: Nelson Piquet
- 1986: Alain Prost
- 1985: Alain Prost
- 1984: Niki Lauda
- 1983: Nelson Piquet
- 1982: Keke Rosberg
- 1981: Nelson Piquet
- 1980: Alan Jones
- 1979: Jody Scheckter
- 1978: Mario Andretti
- 1977: Niki Lauda
- 1976: James Hunt
- 1975: Niki Lauda
- 1974: Emerson Fittipaldi
- 1973: Jackie Stewart
- 1972: Emerson Fittipaldi
- 1971: Jackie Stewart
- 1970: Jochen Rindt
- 1969: Jackie Stewart
- 1968: Graham Hill
- 1967: Denny Hulme
- 1966: Jack Brabham
- 1965: Jim Clark
- 1964: John Surtees
- 1963: Jim Clark
- 1962: Graham Hill
- 1961: Phil Hill
- 1960: Jack Brabham
- 1959: Jack Brabham
- 1958: Mike Hawthorn
- 1957: Juan Manuel Fangio
- 1956: Juan Manuel Fangio
- 1955: Juan Manuel Fangio
- 1954: Juan Manuel Fangio
- 1953: Alberto Ascari
- 1952: Alberto Ascari
- 1951: Juan Manuel Fangio
- 1950: Alberto Ascari
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios