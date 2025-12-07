Así queda el palmarés de la Fórmula 1 tras la victoria de Norris

Lando Norris se estrenó este domingo en el palmarés de ganadores de la Fórmula 1 tras proclamarse campeón del Mundial de 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi. No ganó la carrera, ni las dos anteriores, pero al piloto de McLaren le valió su trabajo a lo largo del año para conquistar su primer título quedando tercero por detrás de Oscar Piastri y Max Verstappen, que se quedó a las puertas de su quinto campeonato consecutivo.

Así queda el palmarés histórico de la F1