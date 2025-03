Así queda el palmarés del Masters 1000 de Miami: todos los ganadores

Jakub Mensik se ha convertido en la gran sensación en el mundo del tenis tras su impecable victoria ante Novak Djokovic, por doble 7-6 (4) en el Miami Open, coronándose como el mejor jugador del torneo ante una de las mayores leyendas de este deporte, en un duelo generacional que podría convertirse en un punto de inflexión para que el joven tenista checo se instaure definitivamente entre los mejores del mundo, además de estrenarse en el palmarés del Masters 1000 de Miami.

El serbio, que no pudo conquistar en las pistas californianas el título número 100 de su carrera profesional, quiso alabar la figura del jugador nacido en Prostejov y reconoció que tiene «un gran futuro por delante»: «Eres un gran trabajador y te mereces todo el éxito del mundo. Felicidades a ti y a todo tu equipo. Espero que podamos enfrentarnos otra vez y me dejes ganar. Tienes un gran futuro por delante. Sacaste increíble y también con un esfuerzo mental sobresaliente para mantenerte firme en un momento difícil para un jugador joven como tú. Esta es una gran cualidad, algo que estoy seguro de que utilizarás muchas, muchas, muchas veces en los años por venir».

Asimismo, el de Belgrado reconoció que le costó encontrar su mejor nivel en pista durante la final: «Me ha costado encontrar mi mejor nivel de tenis y, supongo, el disfrutar de cada partido, de cada torneo. Pero aquí, sin duda, he disfrutado más de lo que he disfrutado en los últimos dos años en cualquier competición».

La impecable victoria de Mensik en el Miami Open dejó sin el título número 100 a Novak Djokovic, que, tal y como reconoció él mismo, lleva con este objetivo en mente desde los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, fecha donde ganó su último gran torneo a Carlos Alcaraz. Sin embargo, el ya considerado «nuevo Berdych» se rindió ante su ídolo: «Eres la razón por la que hoy estoy aquí. Gracias por todo lo que has hecho por el tenis. Una persona increíble y el mejor jugador de la historia».

