Conforme pasan las horas van saliendo más detalles y secretos del escándalo de la detención de Aminata Diallo por su presunta conexión con una violenta agresión contra su compañera Kheira Hamraui, ambas jugadoras del PSG. Todo ocurrió la noche del pasado jueves, cuando la centrocampista fue agredida por dos hombres enmascarados que le golpearon las piernas con una barra de hierro, provocándole lesiones que le impidieron disputar este martes el partido de Champions League frente al Real Madrid en París.

Y es ahora cuando empiezan a conocerse los posibles motivos y los entresijos de la historia. «Según una persona cercana a la investigación, se investiga en particular la pista de la rivalidad deportiva. También la ruta que tomó Diallo, al volante esa noche, sería sospechosa a los ojos de la policía, al igual que ciertos miembros de la comitiva de Grenobloise», afirma Le Parisien, diario de gran prestigio en Francia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aminata_Diallo (@aminata_diallo_ad)

Todo sucedió así. Tres jugadoras del PSG iban al barrio de Yvelines en el coche de Diallo, donde viven las dos protagonistas. Karchaoui dejó el vehículo primero, y al acercarse a la casa de Kheira Hamraoui, dos extraños aparecen de la nada y le atacan con una barra de hierro. A Diallo le amenazan pero no le atacan. Acto seguido, Kheira Hamraoui fue rescatada y trasladada rápidamente al hospital de Poissy.

Una historia que todavía sorprende más porque pertenecían al mismo grupo de amigas. De hecho, en 2019, el verano del Mundial de Francia en el que no fueron convocadas, viajaron juntas a México con otras amigas. El turbio pasado de Diallo no le ayuda. «Fue despedida hace unos años del centro de entrenamiento del Olympique de Lyon tras amenazar físicamente a una jugadora que había formulado un insulto racista en su contra», cuenta L’Equipe. ¿Y Kheira? «Cuando llegó con nosotros en 2008, no era muy disciplinada. Hubo algunos enfrentamientos, pero nada grave…», dice su entrenador en Saint-Étienne, Hervé Didier.