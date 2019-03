Así es la nueva vida de Ronaldo en Valladolid

Ronaldo cumple seis meses como mandatario del Valladolid. El mítico ex futbolista brasileño está implicadísimo con el proyecto y muy presente en el día a día del club pucelano, al que quiere hacer crecer de manera responsable y progresiva.

Ronaldo Luís Nazário de Lima es una de esas personas queridas por todo el mundo. Nadie habla mal del mítico ex delantero brasileño, que ahora tiene un vínculo especial con un club español en el que no jugó, el Valladolid. A principios de septiembre, el carioca se convirtió en el máximo accionista de la entidad pucelana tras adquirir el 51% de las acciones de un club que ahora preside. Le ha cambiado la vida a Ronaldo, que lleva seis meses a los mandos del Valladolid.

Está implicadísimo con el proyecto y muy presente en el día a día de la entidad, en todos los sentidos. “No compro un equipo y me voy de vacaciones al día siguiente”, dijo en la multitudinaria rueda de prensa que dio el día que se erigió presidente. El Valladolid es hoy el núcleo central de su vida. De su presente y de su futuro. O Fenómeno tiene entre ceja y ceja que el club crezca de una manera responsable y progresiva, y hasta que no lo consiga parece que no va a parar.

Ronaldo acude a los partidos salvo causa mayor, se deja ver por entrenamientos del primer equipo, arropa a los jugadores en público y en privado… Está comprometido con el club a todos los niveles, y lo está demostrando con hechos, no sólo con palabras. El brasileño quiere demostrar que es un buen gestor. La apuesta fue atrevida. Compró el Valladolid por algo menos de 30 millones de euros con el objetivo de que crecer de la mano de la entidad, y se levanta cada mañana con ganas de conseguirlo.

El mítico ex delantero del Real Madrid o el Barça, entre otros, se siente muy a gusto en Valladolid. Va por las oficinas, se reúne constantemente con personalidades de diversa índole para seguir avanzando con su proyecto… Este domingo, su Valladolid recibe a ‘su’ Real Madrid, que llega a Zorrilla con una crisis tremenda a todos los niveles.