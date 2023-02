Así fue la presentación del Aston Martin de Fernando Alonso

Aston Martin presentó por todo lo alto en la tarde de este lunes el AMR23, el nuevo coche con el que Fernando Alonso buscará completar ‘La Misión’ y alcanzar nuevos éxitos en la Fórmula 1. La presentación desveló un moderno monoplaza del asturiano a lo grande y con optimismo.

La presentación comenzó con el AMR23 tapado con la bandera del Reino Unido en una espectacular puesta en escena. Aston Martin ha hecho una inversión inmensa para que este monoplaza fuese una absoluta locura, y lo consiguieron con una presentación a la altura.

«Esta es una marca increíble. No hay muchas marcas de coche con la historia que tenemos nosotros. Hemos doblado el número de trabajadores y tenemos una fábrica puntera. Vamos a sacar uno de los mejores coches deportivos. Cuando me apasiona algo, me gusta ganar», afirmó Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin antes de desvelar el monoplaza.

«Ha supuesto muchísimo trabajo. Tenemos la mayoría de ingredientes, solamente nos falta tiempo para llegar al éxito. Pero llegaremos. Nuestra intención es dar un paso adelante», aseguraban los pesos pesados de la escudería. «El hambre que tiene Fernando Alonso es inspirador para la marca y se merece un coche competitivo», afirmaba Mike Krack, ingeniero de Aston Martin.

La presentación del nuevo monoplaza de Fernando Alonso en Aston Martin fue espectacular con un colorido verde muy impactante y con un toque muy futurista. Justo antes de desvelarse aparecieron en escena, vestidos de verde con el mono de piloto, Fernando Alonso y Lance Stroll, los grandes protagonistas junto al monoplaza.

El AMR23 se desveló por todo lo alto con Fernando Alonso dando saltitos, despeinado y nervioso por ver su nuevo monoplaza. Un Aston Martin con colores parecidos a los de la temporada pasada y con diseño renovado. La primera carrera tendrá lugar el próximo domingo 5 de marzo con la disputa del Gran Premio de Bahréin en el Circuito de Sakhir, donde podremos ver el debut de Fernando Alonso con Aston Martin.