Así fue la gala más surrealista del Balón de Oro: aquelarre barcelonista y sin el Real Madrid

Pocas veces, por no decir que ninguna, lo más noticioso de la gala del Balón de Oro sucedió bastante antes de que empezase la ceremonia. Bastante antes de hecho. Cuando se conoció que la delegación del Real Madrid decidía no viajar a París. En ese momento la gran noticia de la gala ya había estallado. Y es que, si los organizadores de este premio tenían como gran objetivo que no se conociera el ganador hasta el momento de ser anunciado, las filtraciones confirmaron que incompresiblemente no lo iba a ganar Vinicius, tampoco Carvajal -doble campeón de Europa- y sí Rodri Hernández.

Lo que vino a continuación fue un sindiós. Cada uno puede tener su opinión sobre la decisión del Real Madrid. Hay quien piensa que la entidad blanca estuvo en lo correcto no viajando a París, ya que sentían que se había ninguneado no a Vincius, sino también a Carvajal. Otros creen que los blancos deberían haber tenido representación en el teatro del Châtelet. Pero la sensación es que la ceremonia fue una oda al barcelonismo, hasta el punto de cambiar el nombre a un premio como el Entrenador del Año a Johan Cruyff, con Hristo Stoichkov, declarado antimadridista, entregando el galardón a un Ancelotti que no compareció.

Otro momento para recodar fue cuando el himno del Barcelona empezó a sonar con fuerza en el teatro mientras Laporta y las jugadoras del Barcelona, que estaban recogiendo el Trofeo al Club del Año femenino, acompañaban al son de las palmas. Un espectáculo que hubiesen firmado en el Camp Nou.

Muy diferente fue cuando el ganador fue el Real Madrid con su equipo masculino, con el que pasaron de puntillas. También es cierto que nadie acudió a recogerlo, pero los presentadores de la gala, Didier Drogba y Sandy Heribert, tampoco se recrearon en exceso. También fue premiado Mbappé con el Trofeo Gerd Müller, compartido con Kane, pero el galo no tenía pensado acudir a París de ninguna de las maneras.

En definitiva, esta gala del Balón de Oro pasará a la historia por aquella en la que de manera sorpresiva y, porqué no decirlo, algo incomprensible, ya que argumentos futbolísticos les sobraban, Vinicius no fue galardona para que lo ganara 64 años después un jugador español, como fue Rodrigo Hernández, y por organizar una fiesta en la que el barcelonismo pudo disfrutar como lo haría un niño en una piscina de bolas.