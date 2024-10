Vinicius tras no ganar el Balón de Oro: «Lo haré diez veces si es necesario, no están preparados»

Vinicius se ha reivindicado a través de sus redes sociales contra la UEFA y France Football después de no ganar su primer Balón de Oro contra todo pronóstico. El futbolista del Real Madrid no acudió a una dantesca gala en París y minutos después de que Rodri celebrase el galardón hizo su primer comentario sobre lo sucedido.

«Lo haré diez veces si es necesario. No están preparados», señaló Vinicius en redes sociales minutos después de que Rodri levantase el Balón de Oro 2024 en París. El futbolista del Real Madrid no acudió a la gala, pero no tardó muchos minutos en reivindicarse.

Un mensaje claro de reivindicación futbolística donde Vinicius deja muy claro que lo dejará todo sobre el césped para volver a ser el mejor jugador del mundo, a pesar de que este lunes el Balón de Oro no se lo haya reconocido de manera claramente injusta.

Y es que cuando Vinicius señala que «lo haré diez veces si es necesario» se refiere a repetir lo que hizo el año pasado sobre el césped con la camiseta del Real Madrid. Y no fue otra cosa que fue el mejor del mundo, exhibiéndose en cada campo al que fue en España y en Europa. Ganó la Liga y ganó la Champions League, marcando en la final, la competición más importante y decisiva del mundo.

A pesar de todo esto, el Balón de Oro no se lo ha llevado un Vinicius que sin duda fue y es el mejor jugador del mundo. Por títulos, por méritos en el verde, por estadísticas y por exhibiciones constantes durante toda la temporada. Imposible que el mundo del fútbol pueda olvidar su brillante partido en el Santiago Bernabéu contra el Bayern en toda una semifinal de la Copa de Europa. Un jugador desequilibrante, capaz de decidir partidos con su calidad y físico imponente.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

El público pidió el Balón de Oro para Vinicius

El reloj descontaba las horas para bañar en oro al mejor futbolista de la temporada 2023/2024. El Balón de Oro caminaba entre la incertidumbre y la rumorología. En un principio, Vinicius Junior aglutinaba el mayor números de papeletas para levantar el galardón. La decisión no era oficial, pero prácticamente oficiosa, aunque el guion comenzó a virar el día previo a la entrega y el rumbo se modificó por completo en las horas previas a la gala con Rodri como protagonista.

Tras un giro de 180 grados, Rodri Hernández, jugador del Manchester City, conquistó el Balón de Oro. Recibe así, 64 años después, el testigo de Luis Suárez, único futbolista español que había conquistado el galardón hasta la fecha. No obstante, la decisión de Rodri no fue bien acogida en el Teatro del Châtelet.

Mientras que George Weah, ganador del Balón de Oro en 1995, se las apañaba para abrir el sobre que escondía el nombre del ganador, la tribuna expresó un sentir común. «Vinicius, Vinicius, Vinicius», se escuchó. Weah llegó incluso a detener la apertura del sobre, levantó la mirada hacia la grada y, una vez silenciada, pronunció el nombre del ganador. «Rodri».