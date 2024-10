Clamor en el teatro en el que se entregó el Balón de Oro al conocerse el ganador: «¡Vinicius, Vinicius!»

El reloj descontaba las horas para bañar en oro al mejor futbolista de la temporada 2023/2024. El Balón de Oro caminaba entre la incertidumbre y la rumorología. En un principio, Vinicius Junior aglutinaba el mayor números de papeletas para levantar el galardón. La decisión no era oficial, pero prácticamente oficiosa, aunque el guion comenzó a virar el día previo a la entrega y el rumbo se modificó por completo en las horas previas a la gala con Rodri como protagonista.

Tras un giro de 180 grados, Rodri Hernández, jugador del Manchester City, ha conquistado el Balón de Oro. Recibe así, 64 años después, el testigo de Luis Suárez, único futbolista español que había conquistado el galardón hasta la fecha. No obstante, la decisión de Rodri no fue bien acogida en el Teatro del Châtelet.

Mientras que George Weah, ganador del Balón de Oro en 1995, se las apañaba para abrir el sobre que escondía el nombre del ganador, la tribuna expresó un sentir común. «Vinicius, Vinicius, Vinicius», se escuchó. Weah llegó incluso a detener la apertura del sobre, levantó la mirada hacia la grada y, una vez silenciada, pronunció el nombre del ganador. «Rodri».

«Es una noche increíble para mí. Me gustaría hablar en español. Tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. Primero a la UEFA y a France Football por estar aquí. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han votado. Es un día muy especial para mi país. La persona más especial de mi vida es mi novia. A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado. Juego al fútbol por amor. También a mi agente Pablo, quien nos diría que estaríamos aquí hoy. También agradecer al resto de mi familia y amigos», inició Rodri.

ESCUCHAD LO QUE GRITA LA GENTE JAJAJAJAJAJAJAJAJA

pic.twitter.com/FuiCxamSlt — Danik (@DanikRM_) October 28, 2024

«Tampoco quiero olvidarme de mis compañeros del Manchester City. Rúben Dias gracias por estar aquí. Estoy en el mejor club del mundo. Gracias también a la Selección. Gracias Luis por confiar en mí. Y quiero acordarme de Dani Carvajal, que perfectamente podría haber ganado el Balón de Oro. Y Lamine, lo ganarás en poco tiempo. Y es una victoria del fútbol español. Por Xavi o Iniesta, que no pudieron ganarlo. Doy visibilidad a todos esos mediocentros que hemos tenido durante tantos años», comenzó señalando Rodri en lo más alto del escenario», zanjó en su primera intervención.

Rodri, emocionado, se sinceró, ante el Teatro del Chatelel. «Con 17 años hice las maletas para cumplir un sueño de jugar en Primera División. Un día dije basta. Llamé a mi padre llorando con la sensación de que todo había acabado. Mi padre me dijo que si habíamos llegado hasta aquí, no nos íbamos a rendir. Un chico con valores que no se fija en los estereotipos puede llegar a lo más alto. Orgulloso de ser nombrado mejor jugador del mundo», señaló el jugador español tras ganar su primer Balón de Oro.