Así es la familia del Cholo Simeone: Carla Pereyra, sus hijos futbolistas y la polémica con su ex mujer

Diego Pablo Simeone fue uno de los grandes protagonistas del derbi después de saltar al campo para suplicar a los radicales del Atlético de Madrid que dejaran de tirar objetos al campo y posteriormente por pedir una sanción a Courtois por provocar a la afición del Metropolitano. El entrenador argentino también celebró rescatar un punto ante su rival acérrimo gracias a un gol de Correa en el tiempo de descuento. Todo lo que debes saber sobre Simeone, familia, hijos, trayectoria, etc.

Simeone se pronunció y también apuntó a Courtois después de unos hechos vergonzosos que obligaron a parar un cuarto de hora el partido. «Tenemos que ayudar todos. La gente que ha tirado esos mecheros, como pasaba en el Bernabéu cuando Courtois era jugador nuestro y recibió un mecherazo en la cabeza, no está bien. Pero posiblemente tampoco ayudamos nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja», dijo el entrenador argentino ante los medios de comunicación.

Simeone afronta su 14 temporada en el Atlético de Madrid con el objetivo de volver a ganar un título que se le resiste desde la última Liga conquistada en la temporada 2020-2021. Tras el empate cosechado en el derbi, los rojiblancos están a cinco punto del Barcelona, que es el líder, después de cosechar cuatro victorias y cuatro empates en los ocho primeros partidos de competición.

Su mujer Carla Pereyra y las hijas de Simeone

Diego Simeone se casó con Carla Pereyra el pasado año 2019 después de cinco años de relación. Fruto de esta relación entre el entrenador argentino y la modelo e influencer, nacieron Francesca en 2016 y Valentina en 2019.

Los hijos futbolistas de Simeone: Giovanni, Giuliano y Gianluca

Simeone tiene otros tres hijos de su primer matrimonio con Carolina Baldini. Giovanni Simeone, nacido en 1995, es el mayor de ellos y el que más ha destacado en su carrera como futbolista. El delantero militó en las categorías inferiores de River Plate para después poner rumbo a Europa y hacerse un nombre en el fútbol italiano. El hijo del entrenador del Atlético ha militado en el Genoa, Cagliari, Florentina, Hellas Verona y Nápoles, que es su actual equipo con el que ha firmado un contrato hasta 2027.

Gianluca Simeone fue el segundo hijo del entrenador nacido en 1998. Este también salió de la cantera de River, jugó en Gimnasia de la Plata y en España ha jugado en el CD Ibiza, Xerez Deportivo, Tudelano y Rayo Majadahonda.

Giuliano Simeone, nacido en 2002, fue el último de los hijos fruto de su primer matrimonio y que se hizo famoso en su día por ver los partidos junto al banquillo en el Vicente Calderón. Comenzó jugando en River Plate y después se marchó a vivir a Madrid junto a su padre y entrenar en las categorías inferiores del Atlético. Fue cedido al Zaragoza, después al Alavés en Liga EA Sports y esta temporada forma parte de la primera plantilla del conjunto rojiblanco.

Los padres de Diego Pablo Simeone

Carlos Simeone, que fue la persona más importante de la vida de Diego Simeone, falleció el pasado año 2022 después de una larga enfermedad. El padre del entrenador del Atlético de Madrid fue el principal seguidor del argentino durante su carrera como futbolista y técnico, celebrando juntos en la grada alguno de los títulos del conjunto colchonero.

«Mis padres me enseñaron valores, respeto, orden, todo lo que me ha ayudado en la vida. Eso incluye mi dureza en el campo de juego. Son muy nobles», dijo el argentino en su día sobre sus padres. Nilda González, madre de Simeone, vive en Buenos Aires y el próximo mes de noviembre cumplirá 81 años.

El enfrentamiento con su ex esposa, Carolina Baldini

Diego Simeone y Carolina Baldini se separaron en 2008 después de una presunta infidelidad de la argentina. Recientemente ambos han vuelto a estar en el foco de la noticia a raíz de una entrevista concedida por la ex mujer de Simeone en la que habló de la relación con sus hijos y de como se rompió el matrimonio con el entrenador.

Por ello, Simeone demandó a su ex mujer con el objetivo de que no se volviera a pronunciar ni sobre él ni sobre su familia. «Estoy cansado de que salga a hablar después de 15 años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia», dijo el argentino en declaraciones a los medios.