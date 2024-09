El 29 de septiembre de 2024 pasará a la historia negra del fútbol español. Cuando parecía que ya habíamos desterrado de nuestro deporte rey imágenes lamentables de otros tiempos, de otras décadas, el Metropolitano fue testigo de un episodio lamentable que dará la vuelta al mundo en el derbi que enfrentó a Atlético y Real Madrid.

Todo sucedió tras el gol de Militao. Courtois, que ya había recibido insultos y lanzamientos de objetos por parte de la afición más radical del Atlético de Madrid, tuvo que sufrir una lluvia de mecheros, botellas y alguna cosa más que obligó a Busquets Ferrer, árbitro de la contienda, a detener el partido durante más de 20 minutos.

El colegiado del partido fue hasta en tres ocasiones a avisar al delegado de campo para que por megafonía avisasen que el lanzamiento de objetos tenía que parar. A la tercera, y tras avisar que se podía detener el encuentro, Busquets Ferrer decidió detener el derbi madrileño tras un bochornoso acto de los ultras colchoneros.

Los jugadores del Real Madrid se marcharon rápidamente a vestuarios tras la orden del árbitro balear y los jugadores del Atlético de Madrid se fueron al Fondo Sur a pedir calma a sus ultras más radicales. Muchos de ellos encapuchados. El partido estuvo parado durante más de 20 minutos. En la reanudación, no por no decirlo lo suficiente se debe olvidar, desde ese mismo fondo se empezó a cantar: «¡Courtois muérete!».

En el Real Madrid prefieren no hacer leña del árbol caído. «Las imágenes hablan por sí solas», aseguran desde un club blanco que no quieren echar gasolina en un fuego que el Atlético no sabe apagar y su afición es especialista de avivar. No obstante, esto no implica que desde la entidad madridista no dejen de alucinar con las palabras de Simeone y Koke.

Y es que, tras tener que soportar un esperpento lamentable, Simeone no dudó en criticar a los que lanzaron los objetos, pero también a Courtois. «No ayudamos los protagonistas cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente… La gente se enoja, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera que no está bien, pero evidentemente tenemos que buscar calma», aseguró el argentino tras el final del encuentro. El técnico, además, pidió «entender la situación» en referencia al lanzamiento de mecheros y todo tipo de objetos al portero del Real Madrid, porque «uno puede festejar el gol, pero no festejando mirando a la tribuna, haciendo gestos».

Lo sucedido en el Metropolitano traslada fronteras. El mundo habla más de los incidentes ocurridos que del propio fútbol. Tanto en Europa como en América y Sudamérica coincidieron en que lo vivido fue bochornoso y mostraron su sorpresa por lo ocurrido, ya que son imágenes que hace tiempo que no se vivía en la Liga.

Comunicado del Atlético

Minutos después del encuentro, el Atlético de Madrid hizo público el siguiente comunicado oficial:

El Atlético de Madrid quiere mostrar su rechazo por el lanzamiento de objetos que se ha producido desde una parte de la grada del fondo sur en el minuto 68 del encuentro ante el Real Madrid. Desde el mismo momento en el que se produjeron dichos lanzamientos, el departamento de Seguridad del club está trabajando junto a la Policía para la localización de los implicados, uno de los cuales ya ha sido identificado. El club aplicará el régimen interno previsto para casos muy graves a las personas que hayan estado implicadas en este incidente.

Estas actitudes no tienen cabida en el fútbol y manchan la imagen de un estadio que ha vivido un ambiente espectacular con más de 70.000 espectadores en sus gradas y que han mostrado un comportamiento ejemplar en su inmensa mayoría.