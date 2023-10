Así está la enfermería del Barcelona a diez días del Clásico

Real Madrid y Barcelona se ven las caras el próximo 28 de octubre en el estadio de Montjuic y el conjunto azulgrana está más pendiente que nunca de la enfermería. En una temporada inusual en el plano de las lesiones, los de Xavi Hernández tienen al 35% de la plantilla en la enfermería. Algunos llegarán con total seguridad, otros como Pedri están en duda y, por ejemplo, Koundé está descartado al 100%.

La planificación del Barcelona durante el verano contaba con ello. La directiva culé, por las dificultades económicas, no podía darle a Xavi Hernández una plantilla muy corta y de no más de 19 futbolistas. Una situación muy arriesgada que ha quedado palpada a las primeras de cambio en este inicio de temporada. Desde el primer partido de Liga ante el Getafe, el conjunto azulgrana ha tenido por lo menos a un futbolista en la enfermería.

Pero fueron pasando las semanas y la enfermería no paraba de llenarse. Cayó Araujo, después Pedri, luego De Jong, Raphinha, Koundé, Lamine Yamal y Balde. Uno total de siete futbolistas de los 19 que tiene Xavi Hernández en la plantilla. Una vez acabado el parón de selecciones, el Barcelona se enfrenta al Athletic Club este fin de semana. Después lo hará ante el Shakhtar tres días más tarde en Champions, pero el partido que está marcado en rojo en el calendario es el próximo 28 de octubre. El primer Clásico de la temporada.

Es entonces cuando Xavi Hernández comienza a hacer cálculos para saber qué jugador llegará a esta cita y quién no. Los que seguro que estarán son Balde y Lamine Yamal. El primero tuvo molestias con la selección ante Escocia y fue liberado ante Noruega. No parece que tenga problemas para, incluso, llegar este fin de semana al choque ante el Athletic Club. Lamine Yamal más de lo mismo. El joven futbolista acabó el partido ante el Granada con molestias en el psoas, pero estará de vuelta este fin de semana.

Pedri y Raphinha podrían llegar

Raphinha cayó lesionado en el partido del pasado 29 de septiembre ante el Sevilla. Desde entonces, el brasileño ha cumplido con los plazos marcados en su recuperación y tiene todas las papeletas de dar una buena alegría a Xavi Hernández de cara al Clásico. El ex del Leeds ha recuperado muy bien y el optimismo aflora en la enfermería del Barcelona. El futbolista se encuentra en la fase final de su recuperación y todo hace indicar que podrá estar frente al Real Madrid.

Respecto a Pedri, abunda la prudencia en ‘can Barça’. Desde los servicios médicos del Barcelona no quieren cometer los mismos errores que se llevaron a cabo en el pasado y es por ello que se está teniendo excesiva prudencia en la lesión del recto anterior de la pierna derecha del futbolista. El canario suma un año de baja desde que es jugador del conjunto azulgrana y su regreso podría darse para el partido ante el Real Madrid. Pero aparece un gran problema. El ex de Las Palmas no cuenta con el rimo competitivo necesario para afrontar un partido de estas características. En los próximos días se conocerá el regreso.

Lewandowski y De Jong, dudas

Luego está el caso de Lewandowski. El polaco cayó lesionado ante el Oporto en los ligamentos de su tobillo y desde el primer día se puso como objetivo el Clásico. El delantero de 35 años sufrió una lesión más importante de lo esperado y su presencia en el partido ante el Real Madrid es todo una incógnita. Está claro que su presencia o no en el partido puede cambiar por completo el favoritismo de los dos equipos, pero no será hasta después del partido ante el Shakhtar cuando se esclarezca su situación.

Y De Jong fue uno de los primeros que ocupó la enfermería del Barcelona. El centrocampista holandés también sufrió una lesión en su tobillo, lo que le hizo estar con una bota ortopédica hasta hace pocos días. Parece muy precipitada su presencia en el Clásico, pero el ex del Ajax hará todo lo posible para estar en este trascendental choque de Liga.

Koundé, descartado

El único que está descartado al 100% es Jules Koundé. El central francés cayó lesionado en el último partido antes del parón de selecciones ante el Granada y estará de baja durante un mes, como mínimo. El ex futbolista del Sevilla sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Una baja sensible, pero que Xavi podrá solucionar con Araujo, ya recuperado de su lesión a principios de temporada y con Andreas Christensen. El central danés ha demostrado en este año y poco que lleva en el Barcelona que es un central total de garantías y que su presencia en el once siempre se ha saldado con buenas actuaciones.