Argentina rabia contra Cucurella por su celebración tras ganar el Mundial

Cucurella fue uno de los grandes protagonistas de la celebración de España en el Mundial. El jugador es muy querido por la afición y el público de Cibeles estaba esperando su salida. Para su entrada, eligió la canción Malbec, de Duki y Bizarrap (rapero y productor argentinos). Este gesto no ha sentado muy bien a los subcampeones.

La letra no contiene ningún mensaje negativo, simplemente describe la sensación de cuando se celebra un éxito: «Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss (jefe), cada vez más pegao y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón, adentro del party (fiesta), afuera en la calle, se escucha mi voz». Por lo tanto, se deduce que el motivo del enfado es la nacionalidad de los autores.

Esta canción no ha pasado desapercibida en Argentina, en concreto en TyC Sports, donde consideran que el gesto de Cucurella es una forma de reírse de ellos. Además, también añadieron la pancarta que mostró Lamine Yamal en el autobús, que solicitaba un combate de boxeo entre Gavi y Paredes para la Velada del Año VII.

Las faltas de respeto comenzaron en Estados Unidos

España entera ha podido celebrar su segunda estrella. Sin embargo, los jugadores de La Albiceleste impidieron que los de Luis de la Fuente pudieran disfrutar tras el pitido final. Las tanganas protagonizadas por Nahuel Molina y Leandro Paredes (entre otros) empañaron uno de los momentos más especiales para La Roja.