Arda Güler, Lamine Yamal y Cubarsí, entre los diez nominados a mejor jugador sub-21 en el Balón de Oro

Ya se conoce la lista de candidatos para llevarse el Trofeo Kopa el próximo 28 de octubre en la gala del Balón de Oro que se celebrará en el Theatre du Chatelet. De los diez nominados, tres son jugadores de nuestra Liga y dos españoles. Arda Güler, Lamine Yamal y Pau Cubarsí optan a llevarse el premio a mejor jugador menor de 21 años, el cual ganó Jude Bellingham el año pasado.

Este miércoles la UEFA y France Football, en sociedad por primera vez en el máximo galardón individual del fútbol, han dado a conocer los diez nominados a llevarse el Trofeo Kopa antes de desvelar la lista de nominaciones al Balón de Oro.

Here are our 2024 Kopa Trophy nominees! #ballondor pic.twitter.com/4bkfIV7iaD

— Ballon d’Or (@ballondor) September 4, 2024