Los árbitros han anulado 13 goles encajados por el Barcelona esta temporada

El Barcelona de Hansi Flick está destacando en este inicio de competición por muchas cosas, no sólo por sus excepcionales resultados que le colocan ahora mismo líder destacado en la Liga. El equipo culé ha demostrado ser un equipo excepcional en la aplicación de la táctica del fuera de juego, una estrategia que le ha permitido anular hasta la fecha, nada más y nada menos que 13 goles en la actual temporada. Ningún otro equipo de las cinco grandes ligas europeas ha provocado tantos fueras de juego en la competición doméstica, contabilizando hasta el momento 83 situaciones de fuera de juego, auspiciados por la tecnología del fuera de juego.

Con la llegada de Flick y su cuerpo técnico, el Barcelona está consiguiendo optimizar al máximo nivel las cualidades de una plantilla que se ha comprometido con la propuesta del alemán y los suyos. Es algo que se ve y queda patente cuando se observa cómo están implementando este estilo de juego que ha reavivado el entusiasmo de la afición.

Los cambios que el técnico alemán ha introducido en el juego han permitido que este Barcelona alcance una precisión defensiva sin precedentes, recordando a las tácticas revolucionarias de equipos históricos. Esta vez, el VAR ha jugado un papel crucial en consolidar el éxito de esta estrategia: siete de los 13 goles anulados se determinaron gracias a revisiones en la sala de videoarbitraje, lo que confirma la eficacia y precisión del equipo culé a la hora de tirar la línea, siempre bien alinead y aplicada.

En cualquier caso, Flick no es el inventor de este pequeña ‘trampa’, de este máximo riesgo del fuera de juego constante con una línea alta, no. Son ya muchos los que han recordado que esto del entrenado alemán no es más que una adaptación moderna del concepto, quizá perfeccionado, de una práctica que se remonta a otro equipo icónico como la selección belga de 1980 o el Milan de Arrigo Sacchi. Fue este último especialmente al que se le considera pionero en la construcción de una línea defensiva alta y compacta que dejó una huella que se intentó replicar en la Serie A en los años 80 y 90.

La influencia de este enfoque es visible en el Barcelona actual de Flick, donde el bloque defensivo juega al límite, aprovechando al máximo las oportunidades que el fuera de juego semiautomático introducido en LaLiga esta temporada. La tecnología en el fútbol está de cara de los culés en este sentido, brindándoles una ventaja técnica en momentos de máxima tensión y precisión.

Este último partido ante el Espanyol en el derbi catalán fue otra manifestación más de esa capacidad adquirida por el Barcelona con Hansi Flick. Los pericos se vieron frustrados hasta en dos ocasiones, con dos goles anulados en el derbi. La impotencia de los equipos rivales frente a esta estrategia es una clara muestra del éxito del plan de Flick y del compromiso de sus jugadores en aplicar la táctica de forma rigurosa.

«Intentamos jugar siempre con la línea muy alta para dejar al rival en fuera de juego. Es arriesgado pero lo tenemos que hacer. Cuando lo revisan en el VAR normalmente ya sabemos que es fuera de juego, pero algunas han sido justas», fue Pau Cubarsí, uno de los que mejor se ha adaptado a esta práctica con Hansi Flick, hablando sobre el fuera de juego y esa constante mentalidad que debe tener el equipo, que tan buen rédito les está dando, algo que también refutó Flick. «Es parte del juego, así es como jugamos», dijo sobre los goles anulados al Espanyol por fuera de juego.