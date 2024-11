El anillo de la polémica en la Fórmula 1 y en la familia Schumacher

La modelo Laila Hasanovic, pareja de Mick Schumacher y nuera del ex piloto alemán, ha desmentido su supuesto compromiso matrimonial con el también piloto, hijo de la leyenda de la Fórmula q y Corinna Betsch. «Y no, no es un anillo de compromiso, muchachos», compartió Laila Hasanovic en Instagram, un mensaje que ha generado cierta polémica en el mundo de la Fórmula 1 y en la familia Schumacher.

Después de la mediática boda de su hermana en Mallorca, varias informacones apuntaban al compromiso de Mick con su pareja, pero Laila Hasanovic ha desmentido categóricamente que el joven piloto le haya pedido matrimonio. Cabe destacar que la modelo es de las pocas personas que pueden estar cerca de Michael Schumacher, pues su familia cuida al máximo su privacidad desde su fatídico accidente de esquí hace más de diez años. Sólo los parientes y amigos más cercanos pueden visitar al legendario piloto alemán, y una de esas personas desde hace un tiempo es Laila Hasanovic, novia de Mick Schumacher.

Laila Hasanovic y la familia Schumacher

El escudo protector que instauraron su esposa Corinna y su representante Sabine Kehm ha dado resultado en lo que se refiere a que no filtre información sobre el estado de salud de Schumacher, más allá de lo que ya se conoce. El selecto grupo de personas que puede acceder al siete veces campeón de Fórmula 1 es reducido, pero en los últimos tiempos se flexibilizó para permitir el acceso de una persona. Se trata de Laila Hasanovic, modelo danesa de 23 años que confirmó su noviazgo con Mick Schumacher a mediados del año 2023.

El diario Expressen aseguró que Laila «forma parte del círculo íntimo» y está entre «los pocos que conocen a Schumacher hoy». El periódico alemán Bild reflejó la información que llegó desde Suecia y detalló que la novia de Mick habría conocido a su suegro a finales del año pasado, poco antes de cumplirse un nuevo aniversario del trágico accidente de esquí que lo cambió todo.

Sus hijos Mick y Gina, su esposa Corinna, su representante Sabine Khen y el ex jefe de Ferrari Jean Todt son algunos de los que componen el círculo íntimo de Schumacher, en el que también están las parejas de sus hijos. Laila Hasanovic, modelo e influencer, cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram. Antes, la joven de origen bosnio había estado de novia con el futbolista Jonas Wind, que actualmente milita en el Wolfsburgo de Alemania y que participó de la Copa del Mundo en Qatar en 2022 con Dinamarca.

En el documental que la familia realizó para la plataforma Netflix en 2021, Corinne Schumacher habló claro sobre lo que sucede puertas adentro tras el accidente: «Estamos juntos, vivimos en casa juntos, hacemos terapia y todo lo que podemos para que Michael esté lo mejor posible y también para que sienta nuestro vínculo familiar. Tratamos de continuar como familia, en la forma en que a Michael siempre le gustaba y que aún le gusta. Seguimos viviendo nuestras vidas así. Lo privado es privado, como Michael siempre decía. Así que para mí es importante que él pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros lo protegemos a él. Pase lo que pase yo haré todo lo que pueda, todos los días».