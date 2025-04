Ana Peleteiro habla claro de su embarazo: «Se me marca…»

Ana Peleteiro fue una de las invitadas de lujo a la gala de los premios Laureus 2025, que nuevamente y por segundo año consecutivo se celebraron en el Palacio de La Cibeles de Madrid. La medallista olímpica española recibió todo tipo de comentarios en redes sociales especulando sobre un posible embarazo a raíz de las imágenes de su vestido en la alfombra roja de los premios. Horas más tarde, ha sido ella misma quien se ha encargado de desmentirlo a través de su cuenta oficial, explicando su verdadero estado actual.

«Mi gente, no estoy embarazada. Y prefiero aclararlo antes de que me sigáis preguntando y dándolo por hecho. Si ayer se me marcaba un poco la barriga es porque básicamente estoy con la regla. Gracias a Dios tengo un maravilloso cuerpo que funciona como Dios manda y que cada 28 días pues hace que esté un poco/bastante inflamada», aclaró Ana Peleteiro en sus redes.

«Y ya para acabar de aclararlo, no estamos buscando embarazo ni pretendo estarlo próximamente porque ahora mismo mi prioridad es mi trabajo y saltar muy lejos. Feliz día a todos», zanjó la gallega, que en los últimos meses se proclamó campeona del Europeo de Atletismo en Apeldoorn (Holanda), donde ganó el oro, y medallista de bronce en el Mundial de Nanjing (China), ambas en triple salto.

Peleteiro ya fue madre en diciembre de 2022, pero esta vez remarcó que no está buscando su segundo hijo. En cuanto a los Laureus, la gallega dijo que vivió una «noche mágica» en la que se rodeó de grandes estrellas del deporte como Mondo Duplantis o Simone Biles, coronados como mejores deportistas del año en la categoría masculina y femenina.

Ana Peleteiro no busca un segundo hijo

Su gran objetivo en el futuro es ser ella la galardonada y para ello se ha propuesto la meta de alcanzar los 15 metros en triple salto, un reto a la altura de muy pocas atletas en la historia. Ana Peleteiro se prepara en Galicia para sus siguientes desafíos, con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el horizonte para resarcirse de su inesperado traspié en París.