Alonso lo tiene claro: «Terminar la carrera quizá sea suficiente para obtener un buen resultado»

Fernando Alonso no terminó nada contento la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de España. No transmitió enfado en su atención a las televisiones en IFEMA, pero su mensaje por radio durante la práctica reflejó su hartazgo con cómo se desangra su Aston Martin por el motor Honda. Luego, aseguró que terminar la carrera del domingo podría ser «suficiente para obtener un buen resultado».

El asturiano apenas pudo rodar porque el problema en el embrague del Aston Martin retrasó media hora su salida a pista y ésta se juntó con la bandera roja provocada por el accidente de Arvid Lindblad. «Los Libres 1 fueron más para familiarizarnos con el circuito después del trabajo del simulador. Después, en los Libres 2, intentamos optimizar un poco el coche y el set up, pero desafortunadamente tuvimos algunos problemas», afirmó Alonso cabizbajo.

«Estamos un poco atrás del programa durante el fin de semana, pero intentaremos recuperarnos mañana en Libres 3», dijo. Sin embargo, el mensaje por radio del asturiano fue distinto: «Con este motor no podemos seguir el mismo plan que los coches de delante. Es mejor parar, ¿sabes?, y lo intentamos de nuevo la semana que viene».

El asturiano tuvo un par de rifirrafes en la pista con Yuki Tsunoda y Alex Albon en plena curva de La Monumental y explicó que «hasta ahora todo está bien» con el coche y «no hay problemas», pero no todo es bueno: «Todavía tenemos un gran déficit en las rectas con la unidad de potencia, pero eso es algo que hemos aceptado en este momento».

«La clasificación dependerá del rendimiento de los coches y de cuánta batería y potencia tienes. Pero en la carrera, debemos estar focalizados, no tocar los muros y ver la bandera de cuadros. Quizás eso sea suficiente para obtener un buen resultado», concluyó sobre el estreno de Madring en el GP de España.