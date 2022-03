Almudena Cid lo está pasando realmente mal tras su separación. Tras más de una década con Christian Gálvez, la relación se rompió y lo que ha ocurrido después ha sorprendido mucho a la ex gimnasta, que atraviesa un momento muy complicado en lo personal. El presentador de televisión propaga ahora a los cuatro vientos su amor por su compañera de profesión Patricia Pardo, algo que Almudena no se esperaba.

La ex deportista se ha refugiado en su obra de teatro y en su familia para superar este bache y públicamente ha optado por no hablar de todo lo que está pasando. Sin embargo, ha expresado lo que piensa de su separación y de la relación de su ex marido con la también presentadora reaccionando a varios mensajes que han sido publicados en las redes sociales.

«Cuando una relación se rompe, lo más importante son los tiempos. Qué mal lo está haciendo Christian Gálvez, realmente. El regodeo público está haciendo un daño terrible a Almudena. Es imposible no empatizar», escribía un usuario al que respondió otra que se llevó un like de Almudena Cid: «Después de que fue una sorpresa para Almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluido, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ala ahí te quedas tengo otra y a ti te engañé con el ramo de flores tonta q te has creído todo».

La ex gimnasta también reacciona con un me gusta a otro mensaje: «Merece aquello que tanto se ganó y que muchos ya olvidaron. Admiración y respeto. Que sus ojos de silencio enseñen la vanagloriosa vanidad de aquel que presume de su propio trastorno de personalidad narcisista. Las cosas no parecen. Las cosas son. El principal problema es que aquel que cree que sus actos son homogéneos son realidad todo lo contrario, deleznables y heterogéneos». Toda una declaración de lo que piensa sobre el que ha sido su pareja durante tantos años, y es que dio like a un mensaje que va más allá: «Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad».