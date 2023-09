Alineación y once del FC Barcelona contra el Betis en el partido de la Liga EA Sports

El Barcelona se enfrenta este sábado a las 21:00 horas de la noche ante el Betis en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic. Para ello, Xavi Hernández tratará de sacar una alineación de lo más completa de cara a un partido que no será nada fácil. Después del parón de selecciones y el partido ante el Amberes el próximo martes, el técnico español llevará a cabo alguna rotación.

En la portería no hay dudas. Ter Stegen seguirá un día más defendiendo la portería del Barcelona. El guardameta alemán viene de jugar los dos partidos completos con Alemania ante Japón y Francia. Ambos compromisos fueron amistosos, pero el ex del Monchengladbach ya lo avisó en la concentración: «Sí, soy el número uno en este momento en Alemania».

En la defensa comienzan las novedades. Todo hace indicar que Joao Cancelo se estrenará como titular ante el Betis. Después de tener unos minutos ante Osasuna, Xavi Hernández le dará la titularidad pese a haber estado concentrado con Portugal. El jugador cedido por el City viene descansado después de haber jugado 90 minutos entre los dos partidos de su selección. En el centro de la zaga estarán un día más Koundé y Christensen y en el lateral zurdo Alejandro Balde. Ahí no hay dudas.

En el centro del campo vienen las dudas. Ilkay Gündogan sufrió un duro golpe ante Francia y, pese a no haber lesión, parece que descansará para estar al 100% de sus condiciones en el primer partido ante el Amberes en Champions League. Si juega, el alemán volverá a hacerlo junto a De Jong y Oriol Romeu. Si finalmente no lo hace, podría bajar a esa demarcación Gavi y dejar el puesto de extremo izquierdo libre.

Como todo hace indicar que Gündogan no será de la partida, se abre una nueva posibilidad en el extremo zurdo. Y es ahí donde entran las dudas a Xavi Hernández ya que podría darle también la titularidad al segundo Joao. A Joao Félix. También está Ferran Torres, que llega en plena forma y hacer doblete con España ante Chipre. En la punta estará Lewandowski y en la derecha parece que Xavi seguirá apostando un día más por Lamine Yamal.

Pensando en Champions

Y es que el Barcelona tendrá a su vez un ojo puesto en el partido del martes ante el Amberes en el que será el debut en Champions League esta temporada. No obstante, los de Xavi Hernández no se pueden despistar ya que deben sumar los tres puntos en la Liga. Primero para no alejarse de los puestos de cabeza y, en segundo lugar, para seguir metiendo presión al Real Madrid y colocarse líder provisional del campeonato doméstico.

Por parte del Betis, también estará algo pendiente de su debut en Europa League el próximo jueves ante el Rangers en Escocia. Pero el que será titular sin lugar a dudas es Isco. El malagueño se ha convertido en la gran estrella del conjunto verdiblanco donde ha conseguido cuatro MVP’s en los cuatro primeros partidos de su equipo en la Liga.