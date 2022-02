El Barcelona se juega seguir en puestos de Champions League en su duelo contra el Valencia correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander que se disputará este domingo en Mestalla. Xavi no podrá contar con su once de gala ya que Piqué y Dani Alves son baja por sanción. Busquets y Gavi volverán al once tras descansar en la Europa League contra el Nápoles. Dembélé también apunta a la alineación

De esta forma, Xavi presentará en Mestalla una defensa de circunstancias que estará compuesta por Dest en el lateral derecho, Alba en el izquierdo con Araujo y Eric García como pareja de centrales. Habrá que ver si el uruguayo finalmente está en condiciones de jugar en Mestalla tras sufrir una sobrecarga en el sóleo ante el Espanyol. Su sustituto sería Mingueza.

En el centro del campo hay menos dudas. Busquets será titular después de descansar contra el Nápoles y estará acompañado por Frenkie De Jong y Gavi. Pedri descansará después de la acumulación de minutos que sufre de las últimas jornadas.

En la línea de tres arriba estarán Adama Traoré, Ferran y todo hace indicar que el tercer hombre sería un Dembélé que mostró un gran nivel en los minutos que disputó ante el Nápoles. El francés acude al rescate del Barcelona ante la sequía goleadora por la que atraviesan los atacantes del conjunto culé.

Posible once del Barcelona

El posible once del Barcelona contra el Valencia es: Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric García, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Adama, Dembélé y Ferran.