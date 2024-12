Álex Márquez apunta alto en 2025: «¿Top 5? ¿Por qué no?»

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y el 2024 terminando, Álex Márquez repasó su temporada y habló de los objetivos para la que viene en el brindis navideño organizado por Estrella Galicia 0,0. El 73 sueña con el Top 5 de un Mundial en 2025 para el que apuesta por su hermano Marc Márquez en la batalla por el título con Pecco Bagnaia. «Marc tiene todo lo de los dos (Bagnaia y Martín) para intentar ser campeón», señaló.

Ante la pregunta de OKDIARIO si ve el Top 5 como un objetivo asequible para el año que viene, Álex Márquez fue claro: «¿Por qué no?». Aunque por el momento prefiere no fijarse ningún objetivo e ir con perfil bajo: «Pero no me marcaré ahora un objetivo de posición porque es muy pronto para hablar. Si vemos dónde hemos acabado y dónde queremos estar, ese tiene que ser una referencia que tengamos, no un objetivo, pero después de cuatro o cinco carreras veremos dónde está cada marca».

El piloto de Gresini desveló qué es lo que más le ha sorprendido de este 2024: «Hay un chico de moda que se llama David Alonso. Es de las cosas que este 2024 más me ha sorprendido o me ha chocado, sobre todo cuando he podido compartir con él algunos entrenos que hemos entrenado juntos, la mentalidad que tiene. Creo que hacía tiempo que no veía a alguien muy joven con esa mentalidad y lo tiene todo muy bien establecido en la cabeza y creo que también la escuela Terol creo que ayuda».

Precisamente por el equipo Aspar ha fichado Máximo Quiles, el pupilo de los Márquez, que viene de disputar la Rookies y el JuniorGP: «Al final estará dentro de Aspar. Estará con Jorge, con Nico y con su equipo. Y él tiene que hacer su camino. Es verdad que quieras o no, Máximo tiene el peso ese de tener en la espalda un poco el elegido por Marc. Pero es lo que hay. Si esa presión ya la tienes que pasar cuando eres más joven, luego ya cuando la tienes de verdad que es cuando sí trabaja y se lo gana y puede llegar a MotoGP, eso ya lo habrá pasado».

Sobre la carta a los Reyes Magos, Álex Márquez dijo que este año sólo les pide una cosa: «Nada que la moto de Montmeló sea la misma en Malasia. Ya está. Y no cambie durante todo el año. Eso es lo que le pido». El de Cervera también habló sobre el primer test con la GP24: «Al final, que tengas sólo un día… me acuerdo perfectamente el año pasado, cuando probé la GP23 en Valencia, salimos con dudas: Sí, pero hay esto, el motor, el carácter, nos tenemos que adaptar».

«La GP24, desde que la cogí la primera tanda, me sentía súper raro, porque era muy diferente, pero hice el mismo tiempo, de neumáticos nuevos con la GP23 a usados con la GP24. Luego, sales en la segunda tanda, más usados y mejoras ese tiempo. Sólo el primer día poder ser rápido y constante te da la buena señal de que, por lo que sea, se adapta mejor. Esa buena señal te hace ir al invierno reforzado», añadió.

Líder de Gresini

Tras la marcha de Marc al Ducati Lenovo, el año que viene contará con Fermín Aldeguer como compañero de equipo: «Es muy joven, me interesa mucho tener a un compañero de una nueva generación de pilotos, qué hace diferente, qué tienen, que desde muy pequeños han ido con motos muy grandes. Ahora, con los Pirelli de Moto2, cuando suben a MotoGP, los va a costar más. Antes, cuando venías de los Dunlop y pasabas a Michelin, era todo mejor; ahora, no. Los Pirelli te dan mucha confianza. Tiene un gran talento».

Sobre las exigencias de compartir box con un novato, Álex Márquez no eludió que el año que viene tendrá la responsabilidad de liderar al equipo Gresini: «Obviamente, tengo el deber de hacerlo mejor que un rookie. Es lo normal y es lo que me ha transmitido el equipo, me quedo un poco como referencia, el piloto más experimentado, o el que tiene que hacer los resultados. Estoy seguro de que Fermín hará buenos resultados. Que necesitará más tiempo o menos, eso se tiene que ver, pero está en el mejor ambiente para poder crecer. Me lo han dicho: te quedas tú como el que tiene que sacar las castañas del fuego y hacer los resultados. Es mi deber, mi responsabilidad».

Respecto a lo que ha cambiado Álex Márquez de un año a otro, el 73 comentó: «Un segundo año con la misma marca, el mismo equipo cambias muchas cosas y mejoras cosas. Creo que este 2024 es el año de MotoGP donde he aprendido más, porque cuando tú tienes expectativas altas y de alguna manera no salen como tú esperas, aprendes mucho más. Cuando todo va bien, cuando son buenos resultados y buenas sensaciones, como que el tiempo pasa más rápido y no te paras a pensar qué tengo que mejorar y qué tengo que hacer. Cuando las cosas van mal, que analizas todo mucho más detallado y estás mucho más encima de las cosas, aprendes más. He aprendido yo, ha aprendido el equipo en muchos aspectos, de tener una moto con la que he sufrido, de tener a Marc en el box, la presión que supone tener a un ocho veces campeón del mundo en el box y creo que todos hemos dado un paso muy importante y puede servir para el 2025».

Mayor lección de 2024

Álex desveló cuál ha sido la mayor lección de 2024: «Lo que he aprendido más es el no mirar tanto. Al principio me pasó que ves las GP24 que van tan bien, que te fijas ahí y qué tienen esos y qué tienes tú, qué hacen mejor. Llegó un momento en la temporada, con el equipo, dijimos: ‘Vale, es lo que hay, tendremos esta moto de aquí al final’. Hemos tenido mejoras pequeñitas, unas han funcionado; otras, no, pero era lo que había. Mirar lo que llevan esos no te sirve de nada porque no lo vas a tener, centrarte en lo que tienes y sacar jugo es lo que más he aprendido».

Sobre el equipo Gresini dijo: «Cuando vienes de una época difícil, el entrar a un box familiar, como es Gresini, te dan esa tranquilidad de sin presión, haz lo que puedas, saca lo mayor y te dan las armas para hacerlo. Estas en la mejor moto de la parrilla para renacer. En el ambiente te dan esa tranquilidad para renacer o estar tranquilo para poder hacerlo. Eso me lo dieron a mí y a Marc. Con Marc, le dije: ‘En la situación, como hermano, que te veo desde fuera, el Gresini es el que mejor te va a dar esa tranquilidad’, el volver a disfrutar de las carreras’. Con el tiempo, en una conversación, me dio la razón».

En cuanto a la posibilidad de irse a un equipo oficial, Álex Márquez se remitió al contrato que tiene con Gresini: «Acabo de firmar hasta 2026. Está claro que la ilusión de todos los pilotos es tener una moto oficial. Estoy súper feliz en Gresini. En 2026 se congela todo, será una buena oportunidad de estar de tú a tú con las motos oficiales. Si hay resultados llegarán oportunidades. Por ahora, sólo veo presente y futuro en Gresini».

Batalla Pecco-Marc por el título

En cuanto al duelo Marc-Pecco por el título de MotoGP, Álex resaltó que «a diciembre de 2024, es esa; febrero de 2025, veremos qué paso dan otras marcas. Con un Martín que es el campeón en Aprilia, qué paso da Aprilia, qué paso dará Yamaha, que harán un motor nuevo, por lo que he oído o cuánto mejorarán KTM, que tienen un equipazo de pilotos. A día de hoy, sí, pero veremos cuánto de cerca están de Ducati».

Sobre las ventajas de tener dos Ducati menos en 2025, el de Gresini señaló que «es mejor: dos motos menos, dos problemas menos. Somos los que más motos tenemos en pista, no nos podemos quejar. No es ventaja sólo para nosotros, es más ventaja para los otros, para los no Ducati».

También le preguntaron sobre las diferencias entre la GP25 y la GP24 y los comentarios que le hizo Marc sobre la 25: «Hablé un poco con él. Creo que la 2025 que vimos, no sólo de Ducati, sino de Aprilia y otras era sólo una referencia de hacia dónde tienen que ir y trabajar todo el invierno. Era mejor que la 2023, pero había algo, tanto él como Pecco, que no acababan de entender y tenían que analizar en Ducati. No sé lo que van a hacer. La ventaja de Ducati es que tienen muy buenos ingenieros analizando».

«La GP24, donde más diferencia vi fue en la entrada a curva, que es donde más sufría yo con la GP23. Es una moto más hecha para el nuevo neumático de Michelin que tuvimos y te permite ser algo más natural, no ir tan forzado. Motor, un poquito más; el dispositivo para bajar la moto, hay que verlo en otros circuitos. Estoy deseando llegar a Tailandia», agregó.

Álex apuesta por Marc para el título

Álex apuesta por su hermano Marc para ganar su noveno Mundial en 2025: «Metería dinero en Marc, pero también metería un poco en Pecco para recuperar. Está en el sitio correcto, con todo alrededor como tiene que estar para luchar por un campeonato. Luego, tenemos 44 salidas y carreras y pueden pasar muchas cosas. Es un deporte de riesgo, con muchos factores».

«¿Si lo veo campeón? Sí, pero tiene un rival al lado, en el caso hipotético de que sea el único, que tiene mucha experiencia con la moto, que le saca mucho partido y que sabe en cada momento lo que hay que hacer. La experiencia de Marc y la regularidad que ha tenido en otros años, como en 2019, es lo que puede hacerte ganar un Mundial. Y este año se ha visto. A lo mejor, Pecco, en pura velocidad, en carrera larga, tenía un poquito más, pero Jorge sabía controlar más en todo momento, supo hacer segundos o tercero. Marc tiene todo lo de los dos para intentar ser campeón», añadió.

Por último, explicó lo que les da Gigi Dall’Igna: «Es un apoyo súper directo, que te da mucha confianza al piloto, que por muy pequeño que sea el problema él está encima y, luego, envía las personas que necesitas. Te dicen muchas referencias de problemas de otros o de neumáticos probados. Usan muy bien lo que ha hecho cada uno. No te dicen qué hacer, sino lo que han hecho con otros que ha ido bien. Tú, con tu técnico, decides. Te da tranquilidad. Él siempre lo ha dicho: ‘Yo, si tengo ocho motos en pista, quiero del primero al octavo sean Ducati’. Eso te dice de su mentalidad ganadora».