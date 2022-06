Aleix Espargaró: «Sería un sueño ganar aquí»

Aleix Espargaró sigue de dulce y se ha convertido en el gran favorito a la victoria del GP de Cataluña de MotoGP. El piloto de Granollers sueña con su primera victoria en casa, aunque asegura que la pole es solo «el 50% del trabajo, el otro 50% que son los puntos los dan mañana».

¿Puede ser preocupante que todo vaya tan bien?

«Qué va. La verdad es que arranqué ya muy concentrado en Mugello, allí creía que podría haber luchado por la pole y por la victoria, y por culpa de la lluvia se me escapó, porque luego en carrera tuve el mismo ritmo que Fabio y Pecco. Aquí en Barcelona he arrancado igual porque eran dos fines de semana muy importantes para mí, el GP de casa del equipo y el mío. Aquí las condiciones meteorológicas me han permitido que me haya llevado la pole y preparar muy bien la carrera en los entrenamientos. Así que mañana vamos a intentarlo todo».

¿Qué porcentaje de la victoria supone esta pole?

«Mañana a final de recta te lo digo. Si sales bien capitalizas esa pole, si no sales bien con el embrague, y este año no está siendo tan fácil, no sirve para mucho. Pero estoy saliendo bien estas últimas carreras. Desde que Aprilia me trajo el embrague de carbono he mejorado bastante. Eso me ayudará mucho. Además, si hay un poco de lío detrás creo que tengo un poquito más de ritmo que ellos. Veremos qué estrategia cojo».

Una de las carreras más significativas de su vida

«Sí. Está siendo un fin de semana muy bonito, pero esto es el 50% del trabajo, el otro 50% que son los puntos los dan mañana así que estoy tranquilo, disfrutando como todos los fines de semana. Tengo la sensación que todos los fines de semana este año, salvo América, he tenido la opción de luchar por la pole. Así que hay que disfrutar cada momento y cada segundo. Hoy sólo es el sábado, pero hay que disfrutar ya de esta pole porque estos pequeños momentos tan difíciles de conseguir son los que alimentan tu ego. Echas gasolina a ese fuego interior».

¿Se imagina algún tipo de carrera?

«Imagino dos escenarios: Si llego a final de recta primero voy a hacer la primera vuelta muy rápido y si en meta me marcan 0.3 voy a tirar tres vueltas más a ver si abro distancia. Si no es así la primera vuelta, voy a ser más conservador, porque este fin de semana no creo que vaya a ganar solo el más rápido. Soy suficientemente rápido para escaparme, pero destrozaría el neumático, así que hay que utilizar la cabeza y ser conservador».

¿Haber renovado con Aprilia es un plus?

«No, porque el ejemplo es que cuando estaba negociando con ellos no me he bajado del podio y creedme si os digo que estuve muy cerca de quedarme en mi casa en muchos momentos. Pero mi fuerza y mi tranquilidad no me lo da eso, me lo da mi familia. Llego a casa un lunes y hago lo mismo en casa, con la misma felicidad, si acabo el primero en Argentina o el undécimo en América: me levanto a las 7, llevo a los peques al cole, como con mi mujer… Ellos son mi tranquilidad. El futuro no lo puedes controlar. Estoy disfrutando de este momento. Yo pensaba que al final tenía que caer por su propio peso y si se hubieran esperado más, habría sido peor para ellos».

¿Qué le ha dicho su hija en el corralito tras la pole?

«Hoy he estado comiendo con ellos y me decían: «papá, tienes que ganar hoy». Y yo les decía que el sábado no se gana, se hace la pole y se consigue un reloj. Y cuando me iba del motorhome me decían, «tráenos el reloj». Y cuando la he cogido en brazos me ha dicho, «¿has conseguido el reloj?». (Risas)».

¿Estrategia diferente por el calor?

«Aprilia ha hecho un gran trabajo a nivel aerodinámico con distintas piezas para enfriar el neumático trasero. He trabajado mucho este fin de semana para monitorizar las presiones y que no suban mucho. Este año nos está penalizando correr con presiones más bajas. En Mugello de los 15 primeros solo estuvo «legal» mi moto. Legal en el 2023. Aprilia me ha dado todas las facilidades y la moto que necesito y a partir de aquí lo va a gestionar mi muñeca.

¿Quién es más peligroso, Pecco o Fabio?

«No lo sé. Fabio tiene más puntos en el campeonato, así que es al piloto que me gustaría recortarle puntos mañana, pero Pecco tiene mucha velocidad».

¿Cómo sería celebrar una victoria en este circuito?

«No me lo imagino, sería un sueño. Ganar aquí con este casco tan especial, con toda mi familia, después de cómo está yendo el año sería brutal. Lo voy a intentar todo, además el circuito está lleno de gente. Soy consciente de que soy Aleix Espargaró, no soy ni Márquez ni Valentino, que desgraciadamente no están este año aquí y que eran los héroes de cada gran premio, pero voy a intentar todo lo que pueda para hacer un buen show y ganar mañana».

¿Nota que la gente le para más?

«Sí, mucho más. Antes de la rueda de prensa he ido a las gradas a firmar y habré firmado mil gorras mías cuando yo creo que se habrían vendido cien en los últimos diez años. Es brutal. Soy sincero y se lo digo a mi equipo. Llego los domingos más cansado y agotado por la tensión y la presión de la gente, pero es normal y lo estoy disfrutando mucho».