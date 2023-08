Alcaraz resiste a la lluvia y culmina su venganza ante Tommy Paul

A Carlos Alcaraz le puedes ganar una vez, pero no dos seguidas. Tommy Paul venía con el tanque de confianza a tope, rebosante después de lograr un triunfo mayúsculo la pasada semana en el Masters 1000 de Toronto, pero no pudo repetir la machada en el Masters 1000 de Cincinnati, lugar en el que Alcaraz se tomó su particular venganza en un partido durísimo ante un gran tenista que no pudo más que claudicar después de más de tres horas de juego efectiva, casi dos más en total entre tres parones por lluvia y tres trepidantes sets tras los que el número uno levanta los brazos y se cita con Max Purcell en cuartos de Cincinnati.

Alcaraz se impuso por 7-6, 6-7, 6-3 en un encuentro que se le volvió a complicar de inicio, algo que parece una constante en la gira norteamericana, pero que encontró a un Carlos feroz en el momento en que estaba contra las cuerdas, con un peligrosísimo 2-5 en el primer set. Paul, que hasta entonces lo había bordado sobre las condiciones de sol y viento de Cincinnati, se apagó al tiempo que Alcaraz nivelaba la balanza y tiraba de determinación para apuntarse el set en un tie-break de nuevo igualadísimo pero que volvió a decantarse del lado del español, un auténtico especialista en las muertes súbitas.

Pese a la velocidad de las pistas de Cincinnati, las oportunidades de break se sucedieron durante todo en el encuentro, con un break de cada lado en un primero en el que Alcaraz, antes de desequilibrar la manga en el tie-break, tuvo un 0-40 a su favor en el juego anterior al resto, que no pudo aprovechar. En el segundo set se doblaría la apuesta, con Paul mostrando todo lo positivo de su frialdad al adelantarse con break a favor, pero a continuación también lo negativo, ya que Carlos se la devolvía y colocaba de nuevo el empate en el luminoso.

Igual que sucediera en el set anterior, el viento llevaba la iniciativa, provocando que la anticipación al resto de Paul fuera su gran argumento para tomar la iniciativa, mientras Alcaraz evitaba siempre que podía golpear con el revés, más difícil de controlar para él que un drive con el que se reencuentra poco a poco.

Así, en un escenario de máxima igualdad, volveríamos a ver una alternancia de breaks, con Paul rompiendo primero para dejar que Alcaraz, a la cuarta y tras perder de nuevo un 0-40 a favor, recuperara las opciones de cerrar en dos sets. Sucedería una tercera ocasión, ya al límite, antes de que un kilométrico juego, de un cuarto de hora, hiciera florecer y morir casi al mismo tiempo tres pelotas de partido para Carlos Alcaraz. Las dejó pasar el número uno y lo pagó caro. Ni su dominio de los tie-breaks le salvaría en el segundo parcial, que iba a parar al bolsillo de Tommy, quien con un salvaje 7-0 colocaba las tablas en el encuentro.

El tercer set debía ir por otros derroteros, con más calma, como se hartaba d pedir Ferrero, y confianza del lado de Alcaraz. El español cambió la tendencia de inicio, que tenía de nuevo un break como protagonista pero en este caso en favor de Carlitos, quien lograba mantener a raya con su servicio a un Paul ya más cansado en los desplazamientos, pero siempre competitivo y al acecho.

Alcaraz doma la lluvia

El devenir del encuentro contaría con la lluvia reclamando un papel preponderante, pasando a un escenario surrealista con hasta tres parones que mantuvieron el juego parado un total de dos horas, con 4-3 y break favorable a Alcaraz en el tercer set. En la reanudación, tras haberse quedado fríos y comenzar con un físico algo renovado, la maratón pasó al sprint y en él, Carlitos volvió a ganar a los puntos, espantando sus fantasmas y culminando su venganza particular ante Tommy Paul para acceder a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde le espera el semidesconocido Max Purcell.