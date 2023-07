Alcaraz reina en las portadas de todo el mundo tras su histórica victoria en Wimbledon

Los periódicos deportivos más importantes a nivel internacional han abierto este lunes 17 de julio aplaudiendo la enorme gesta lograda por Carlos Alcaraz este domingo en Wimbledon. El número uno del mundo venció en cinco sets a uno de los más grandes de la historia de este deporte, lo que le hizo obtener el segundo Grand Slam de su historia. L’Equipe, The Daily Telegraph, Express Sport, The Guardian o The Times se hacen eco de este importante hito.

Y es que Carlos Alcaraz logró su segundo Grand Slam en Wimbledon y se erige como el sucesor del Big Three. A sus 20 años, el murciano ya tiene dos ‘majors’, los mismos que tenía Rafa Nadal a esa misma edad y dos más que Djokovic y Federer, que con esa edad aún no se habían estrenado en el casillero de los grandes.

«Alcaraz recoge la corona de Djokovic», cita The Times. «El Rey Carlos», dice el periódico francés L’Equipe. «AlcaRE», comenta el Corriere dello Sport.