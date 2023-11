Los finales de temporada se han convertido, indiscutiblemente, en el peor tramo para el tenis español. Rafa Nadal, uno de los dos mejores jugadores de todos los tiempos, ha tenido históricamente dificultades severas para desarrollar su mejor juego en estos últimos torneos de la campaña y su heredero, Carlos Alcaraz, va camino de ser preso del mismo mal, en su todavía corta carrera como profesional.

La derrota en el Masters 1000 de París-Bercy de Carlos Alcaraz, en el debut ante el modesto Roman Safiullin, no hace si no confirmar la mala racha que atraviesa el tenista de El Palmar, sobre todo si comparamos su rendimiento con el que tuvo hasta Wimbledon, lugar en el que sumó su sexto título de 2023 y último hasta la fecha. Unas semifinales –en Pekín–, unos octavos de final –en Shanghai– y la segunda ronda de París son un bagaje muy escaso para uno de los mejores tenistas del mundo.

«La temporada ha sido muy, muy larga, probablemente eso afecte mi juego, pero no lo sé. Creo que París-Bercy tiene muchas sorpresas. Quizá sea porque es el final de la temporada, pero hablando sobre mí mismo, no lo sé. Tengo que buscar la manera en el futuro de rendir bien durante esta parte de la temporada», comentó Carlos Alcaraz después de ceder ante Safiullin, sobre su rendimiento en los finales de temporada, y la realidad es que la suerte, la concentración o la inercia ganadora no le acompañan tanto como el cansancio físico y mental, en estas lides hasta ahora en su carrera deportiva.

En 2021, tras su explosión al llegar a cuartos de final del US Open con sólo 18 años, Alcaraz tuvo un rendimiento notable en Viena, donde alcanzó las semifinales, y se sacó la matrícula de honor al conquistar las NextGen ATP Finals. Sin embargo, un positivo por coronavirus le dio la de arena, apartándole de las finales de la Copa Davis en Madrid. En su debe, además de este infortunio, una derrota dramática en octavos del Masters 1000 de París-Bercy, ante un Hugo Gaston que le remontó un 5-0 para vencerle por 6-4, 7-5.

La pasada temporada, pese a contar con el número uno del ranking ATP debajo del brazo, Alcaraz no pudo finalizar el año con el ritmo ganador que marcó durante el resto de la temporada, y sumó derrotas en Astana, donde cayó ante Goffin a las primeras de cambio, Basilea, en semifinales ante Felix Auger-Aliassime, su verdugo también en la Copa Davis, y por último, en los cuartos de final de París-Bercy, su torneo maldito, ante Rune, donde se vio obligado a la retirada por una lesión que le apartaría de la disputa de las ATP Finals y de las finales de la Davis.

Alcaraz toma el camino de Nadal

Igual que le ha sucedido a Carlos Alcaraz en estos últimos años, Rafa Nadal tampoco pudo culminar bien las temporadas, salvo contadas excepciones como en 2019, cuando llevó a España a la conquista de la Copa Davis en modo héroe. El problema de Nadal era eminentemente físico, y así, nunca ha podido, hasta la fecha, levantar el título ni en París-Bercy, ni en las ATP Finals, dos torneos que, seguramente, de haber estado en otra fecha del calendario, formarían parte del nutrido museo de conquistas del tenista balear.