El aviso más serio de la Guardia Civil sobre estos números de teléfono: jamás devuelvas la llamada

La Guardia Civil lanza un aviso sobre estos números de teléfono a los que jamás debes devolver la llamada. Son un problema contra el que podemos luchar y lo haremos de tal forma que quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Las estafas son cada vez más frecuentes y pueden suponer un cambio de ciclo que deberemos empezar a poner en práctica antes que nada de una manera que quizás nos sorprenderá.

El teléfono es la manera de dejar entrar algunos elementos que son los que nos harán sentirnos especialmente amenazados. Hay expertos que no dudan en darnos algunos consejos en seguridad que pueden acabar de salvarnos de un riesgo que puede acabar siendo mayor. Es importante estar pendientes de lo que sucede con un elemento que sin duda no debemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Hay llamadas que pueden ser las que nos acompañen en estos momentos, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que marquen estas jornadas que hasta la fecha no habíamos ni tenido en consideración. La Guardia Civil se pone seria y amenaza sobre estos números de teléfono.

Jamás devuelvas la llamada

Cada vez hay más estafas que tienen como punto de entrada el teléfono, de hecho, se ha acabado convirtiendo en una amenaza que puede acabar siendo especialmente peligrosa. Todo el mundo tiene teléfono y se ve totalmente a merced de estos estafadores que saben muy bien qué hacer para ganar dinero. Una simple llamada puede cambiarlo todo e, incluso, no es necesario ni que la contestemos o que interactuemos. El número de casos va aumentando en España y no es casualidad.

El teléfono es una herramienta que facilita la comunicación, pero también es la puerta de entrada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos días. Por lo que, es importante estar atentos a las alertas de la Guardia Civil que sabe muy bien qué es lo que puede pasar.

Devolver determinadas llamadas puede costarnos muy caro, sólo tendremos que verlo reflejado en este timo de la llamada perdida que realmente puede acabar siendo lo que marque estos días. Es una apuesta casi segura en favor de una serie de cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia en manos de unos estafadores que saben muy bien cómo hacernos perder dinero.

La Guardia Civil lanza este importante aviso

La Guardia Civil, pero también los expertos en Digi no dudan en poner sobre la mesa determinados elementos que pueden suponer un cambio importante a la hora contestar nuestras llamadas. En especial si tenemos en cuenta la llamada estafa de Wangiri. Según el blog de Digi:

«En este tipo de fraude, los estafadores realizan una llamada desde un número internacional desde un sistema automatizado y cuelgan antes de que tengas oportunidad de contestar. Si sientes curiosidad y la devuelves para averiguar quién ha sido o el motivo de la llamada, esto tiene un coste muy alto que se verá reflejado en tu factura telefónica».

Siguiendo el mismo blog este tipo de estafa se basa en una serie de elementos que se repiten y pueden acabar siendo especialmente perjudiciales para cualquier usuario.

Números de tarificación adicional: los timadores utilizan números que no están dentro de las llamadas ilimitadas que suelen incluir las tarifas móviles. Por tanto, cada minuto de conversación puede costarte mucho más de lo habitual.

Números de otros países: en muchas ocasiones, los números utilizados son de países lejanos, como Sri Lanka, India o Costa de Marfil, entre otros. Esto puede hacer que tu curiosidad aumente al no conocer el prefijo del país y quieras devolver la llamada.

Variaciones en el número: otra técnica que suele utilizarse es cambiar ligeramente el número para que te resulte más familiar. De este modo, dudas menos en contactar para comprobar si ha sido alguien cercano, como por ejemplo un profesor de tu hijo o el electricista.

La única forma de poder acabar con este tipo de estafas es siguiendo una serie de detalles que son claves: