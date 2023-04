Carlos Alcaraz está ya confirmado, después de muchos meses de explosión y éxitos mayúsculos, como una referencia en el tenis mundial. El tenista murciano cumplirá 20 años dentro de unas semanas, pero antes de alcanzar esta edad ya ha podido saborear las mieles del triunfo en algunos de los mayores torneos del planeta, incluido el US Open, su primer Grand Slam, además de coronarse en dos ocasiones como número uno del mundo. Una de las claves del éxito de Alcaraz está en su entrenador, Juan Carlos Ferrero, quien ha desvelado recientemente uno de los puntos de inflexión en el despegue de su pupilo.

Ferrero entiende a Alcaraz como nadie, en gran medida debido al desarrollo de una relación que se fraguó cuando el murciano era aún un adolescente y comenzó a trabajar con el que fuera número uno del ranking ATP. Juan Carlos sabe de las posibilidades de su pupilo y de que aún no ha llegado al punto máximo de su juego. «Está jugando al más alto nivel, pero, obviamente, no está al 100%. Un tenista tiene que mejorar cosas toda su vida y Carlos tiene que ser capaz de hacer eso en su carrera», aseguró.

En una entrevista con Tennis Majors, de donde se sustraen todas las declaraciones, Ferrero habló de la comparación de Alcaraz con Nadal, que les ha acompañado desde que el murciano dio sus primeros pasos en la élite del tenis. «Ha tenido que escuchar que es el nuevo Nadal. Fue mucho peso en su espalda. En cierto sentido, estábamos muy orgullosos, sí, de que la gente pensara eso, pero no fue fácil para él y para mí escuchar eso todo el tiempo. Lo único que puedo decirte es que piensa en grande. Muchos periodistas me preguntan si puede ganar 22 Grand Slams. No lo sé. Lo que sé es que es capaz de hacer grandes cosas en el tenis. Dejémosle jugar y probar. Si gana el segundo, le preguntaremos cuándo será el tercero. Será una gran presión todo el tiempo», asegura el técnico del actual número dos de la ATP.

Precisamente en relación con Rafa Nadal guarda Ferrero una de sus grandes anécdotas con Carlos Alcaraz. «Siempre me decía cuándo sentía que estaba listo para ganar algo nuevo. ‘Creo que ahora estoy listo para ganar un Futures’, me dijo con 15 años. Cuando se sintió preparado para ganar un Grand Slam, también me lo dijo», contaba Juan Carlos. «Cuando perdió con Zverev en cuartos de final de Roland Garros 2022. Cuando ganó a Sinner en el US Open 2022 . Y otro fue perder contra Nadal en Indian Wells 2022, en semifinales. Salió de la pista y dijo: ‘Creo que ya estoy listo para ganar a Rafa’. Fue lo primero que me dijo después de perder. Y luego venció a Rafa y Djokovic en Madrid», completó Ferrero.

Ferrero, Alcaraz y el número uno

Juan Carlos, para cerrar, desvela que ya pensaba en llevar a Carlos Alcaraz a lo más alto del tenis mundial, pero, como es lógico, no esperaba que el murciano lo lograra en tan poco tiempo. «Mi objetivo era convertir a Alcaraz en número uno en un período de tiempo indeterminado, pero no teníamos en mente que sucediera tan rápido. Cuando lo ves entrenar, no te sorprende tanto, pero sigue sorprendiendo. Es muy difícil tener éxito tan rápido, incluso si eres especial».