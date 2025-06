Alcaraz, la kryptonita de Sinner: los datos que reflejan el incontestable dominio del español

Es Jannik Sinner el número 1 del mundo, seguido de Carlos Alcaraz, pero en este Big 2 que forman, el murciano está un escalón por encima. Cuando se enfrenta muestra más determinación, vigorosidad y empaque el italiano. Y eso Jannik lo nota desde el otro de la pista cuando se enfrentan. Sólo así se explica el frenazo en la final de Roland Garros cuando la situación invitaba a acelerar.

Dos sets arriba, 5-3 en el tercer set y 0-40 a favor. Eso dejó escapar Sinner. O mejor dicho, eso remontó Alcaraz. Arrodilló (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6) a un tenista que por momentos fue una máquina perfecta, pero terminó superado por el pundonor de Carlitos. Fue precisamente esas tres pelotas de partido salvadas las que cayeron como una losa sobe el italiano y evocaron los fantasmas. ‘Otra vez este tío’.

Alcaraz tiene comida la moral a Sinner. Ya no sólo por el partido de ayer, basta con echar un vistazo al historial más contemporáneo del italiano. De sus últimos 35 partidos ha ganado 32 y sólo ha hincado la rodilla en tres. Los tres contra Alcaraz. Los dos más recientes sobre tierra batida y en la final, en Roma y Roland Garros, y el tercero en la pista dura de Pekín. El historial todavía aumenta su sangría hacia el español. Cinco de cinco en los enfrentamientos más recientes.

Pero centrémonos en ese 32-3. Ante la raqueta de Sinner sucumbieron una buena pléyade de tenistas. Taro Daniel, Etcheverry, Medvedev en dos ocasiones, Shelton en otras dos, Machac, Djokovic también por partida doble, De Miñaur triple cruz, Fritz dos, Báez, Griekspoor, Jarry, Schoolkate, Giron, Rune, Zverev, Navone, De Jong, Cerúndolo, Ruud también en dos ocasiones, Tommy Paul, Rinderknech, Gasquet, Lehecka, Rublev y Bublik.

Todo checks, sólo tres cruces, todas ellas contra Alcaraz. De hecho, desde que empezó 2024, el balance de Sinner contra cualquier oponente que no sea el murciano es 91-3 a su favor, mientras que contra el español es 0-5 en su contra. Ya lo dijo Ferrero. «Jannik no ha perdido con otro que no sea Carlos desde el US Open o antes incluso. Carlos tiene el estilo de juego perfecto donde puede hacer tácticamente muchas situaciones dentro del partido, que es lo que incomoda un poco más a Jannik. Un jugador que le juegue todo el rato a la misma velocidad, a la misma altura y sin generarle cambios es más difícil que le gane», explicó el entrenador de Carlitos.

El duopolio del tenis habla español e italiano. Carlos Alcaraz y Sinner están regenerando el deporte de la raqueta y situando su rivalidad a la altura de las de otras solemnes parejas. Björn Borg y John McEnroe. Nadal y Federer. Nadal y Djokovic. Pete Sampras y Andre Agassi. Chris Evert y Martina Navratilova… Ese camino sigue la de Alcaraz y Sinner, aunque los enfrentamientos más contemporáneos van en una misma dirección.